Surpriza meteo a toamnei: cât mai ține vremea caldă

Săptămâna 08.09.2025 – 15.09.2025

Valorile termice vor fi mai ridicate decât cele specifice pentru această săptămână, pe întreg teritoriul României, cu o abatere termică pozitivă ușor mai accentuată în regiunile vestice și sudice.

Regimul pluviometric va fi local excedentar în regiunile intracarpatice, iar în rest va fi în general apropiat de cel normal.

Săptămâna 15.09.2025 – 22.09.2025

Temperaturile medii vor fi ușor mai ridicate decât cele normale pentru acest interval, în toate regiunile, dar mai ales în cele sudice.

Cantitățile de precipitații vor fi excedentare în regiunile nordice și centrale, iar în rest vor fi în general apropiate de cele normale pentru această perioadă.

Săptămâna 22.09.2025 – 29.09.2025

Temperatura medie a aerului va avea valori ușor mai ridicate decât cele normale pentru acest interval în majoritatea regiunilor, dar mai ales în vestul și sudul teritoriului.

Regimul pluviometric va avea o tendință ușor deficitară în majoritatea regiunilor, dar mai ales în cele nordice.

Săptămâna 29.09.2025 – 06.10.2025

Mediile valorilor termice se vor situa ușor peste cele specifice pentru această săptămână, pe întreg teritoriul României, dar mai ales în regiunile sud-vestice.

Cantitățile de precipitații vor fi ușor deficitare în cea mai mare parte a țării, dar mai ales în jumătatea sudică a teritoriului.

(sursa: Mediafax)