x close
Click Accept pentru a primi notificări cu cele mai importante știri! Nu, multumesc Accept
Jurnalul.ro Ştiri Vremea Vreme rece, ploi și vânt în București de Sf.Andrei

Vreme rece, ploi și vânt în București de Sf.Andrei

de Redacția Jurnalul    |    30 Noi 2025   •   13:20
Vreme rece, ploi și vânt în București de Sf.Andrei
Sursa foto: Victor Stroe/ploi torentiale

Administrația Națională de Meteorologie anunță că duminică, în București, vor fi ploi și rafale de vânt. Specialiștii au emis o prognoză specială pentru Capitală.

Prognoza specială este valabilă duminică până la ora 20.00. Meteorologii anunță că în București cerul va fi noros și trecător va ploua slab.

Vântul va sufla slab până la moderat. Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 8 grade.

În intervalul orar 10.00-20.00 municipiul București nu se va afla sub incidența unui mesaj meteorologic de interes general, a precizat ANM

(sursa: Mediafax)

 

Citește pe Antena3.ro
×
Citește pe Fanatik.ro
Subiecte în articol: vreme ploi bucuresti
TOP articole pe Jurnalul.ro:
Parteneri