Vreme rece, ploi și vânt în București de Sf.Andrei

Prognoza specială este valabilă duminică până la ora 20.00. Meteorologii anunță că în București cerul va fi noros și trecător va ploua slab.

Vântul va sufla slab până la moderat. Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 8 grade.

În intervalul orar 10.00-20.00 municipiul București nu se va afla sub incidența unui mesaj meteorologic de interes general, a precizat ANM

(sursa: Mediafax)