4 tipuri de personalitate ne definesc pe toți. Tu în care te regăsești?

Un studiu amplu realizat de Northwestern University a analizat date colectate din milioane de chestionare online și a ajuns la o concluzie surprinzătoare: există patru tipuri de personalitate principale în care se încadrează majoritatea oamenilor.

Personalitatea, o știință a sinelui

Cercetătorii au folosit modelul cunoscut sub numele de „Big Five” – considerat standardul de aur în psihologia personalității moderne. Acesta include cinci trăsături fundamentale:

Deschidere (Openness)

Conștiinciozitate (Conscientiousness)

Extravertire (Extraversion)

Agreabilitate (Agreeableness)

Neuroticism Citește pe Antena3.ro Un bărbat și-a înscenat moartea ca să vadă câți oameni vin la înmormântare. La crematoriu le-a provocat un șoc celor prezenți

Pe baza acestor dimensiuni, echipa a descoperit patru profiluri dominante de personalitate, fiecare cu particularitățile sale.

1. Tipul „Mediu” (Average)

Acesta este cel mai comun tip de personalitate. Persoanele din această categorie tind să aibă niveluri ridicate de extraversiune și neuroticism, dar scăzute de deschidere către nou.

Potrivit studiului, femeile sunt mai predispuse să se regăsească în acest tip de personalitate decât bărbații.

Aceste persoane sunt sociabile și expresive, dar pot fi sensibile la stres și schimbări bruște.

2. Tipul „Ego-Centrat” (Self-Centered)

Predominant întâlnit în rândul adolescenților de sex masculin, acest tip de personalitate se caracterizează prin niveluri foarte ridicate de extraversiune, dar scăzute de agreabilitate, deschidere și conștiinciozitate.

Pe scurt: persoane energice, spontane și carismatice, dar adesea impulsive și egocentrice.

Vestea bună este că, potrivit cercetătorilor, multe persoane depășesc acest tip odată cu maturizarea, devenind mai echilibrate emoțional și mai responsabile.

3. Tipul „Rezervat” (Reserved)

Aceștia sunt oamenii calmi, stabili emoțional și de încredere. Nu sunt foarte extravertiți, dar au un nivel ridicat de conștiinciozitate și agreabilitate.

Sunt persoane realiste, practice și echilibrate, care preferă stabilitatea în locul riscului și au o natură empatică, dar discretă.

Pot fi descrise drept „ancorele” grupurilor din care fac parte — rar impulsive, dar întotdeauna de nădejde.

4. Tipul „Model” (Role Model)

Acesta este tipul de personalitate cel mai admirat și, potrivit studiului, cel mai probabil să se manifeste odată cu vârsta.

Persoanele de acest tip au scoruri ridicate la toate trăsăturile Big Five, cu excepția neuroticismului, ceea ce le face echilibrate, curioase, deschise, empatice și responsabile.

Sunt lideri naturali, inspiraționali, care acceptă ușor idei noi și își asumă responsabilități. Cercetătorii au remarcat că femeile tind să fie mai frecvent încadrate în acest tip decât bărbații.

O clasificare orientativă, nu absolută

Deși studiul a identificat aceste patru mari categorii, autorii subliniază că niciun individ nu se rezumă complet la un singur tip.

„Algoritmii statistici nu oferă adevărul absolut. Ei doar indică probabilitatea ca o persoană să se afle într-o anumită zonă a distribuției trăsăturilor de personalitate”, a explicat profesorul William Revelle, unul dintre autorii cercetării.

În esență, personalitatea rămâne un proces dinamic, aflat într-o continuă transformare de-a lungul vieții.

Ce înseamnă pentru noi

Înțelegerea tipului de personalitate nu este doar o curiozitate psihologică. Ea poate oferi ghidaj în carieră, relații și dezvoltare personală, ajutându-ne să identificăm ce ne motivează, ce ne blochează și cum putem evolua.

Fie că te regăsești în tipul „rezervat”, „model” sau „mediu”, cheia rămâne aceeași: autocunoașterea este primul pas spre echilibru.