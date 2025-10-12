5 metode dovedite pentru a învinge depresia în sezonul rece

Specialiștii cred că reducerea expunerii la lumină solară influențează producția unor hormoni importanți precum melatonina (care reglează somnul) și serotonina (hormonul fericirii), scrie yourtango.com. Rezultatul? Somn agitat, apatie, anxietate și lipsă de motivație.

Dar vestea bună este că poți face câteva lucruri simple pentru a combate această stare.

Iată 5 obiceiuri care te pot ajuta să te simți mai bine în sezonul rece, potrivit specialiștilor în somn și sănătate mentală.

1. Petrece timp afară, la lumină naturală

Chiar și câteva minute de expunere la lumină naturală pot avea un efect pozitiv asupra stării tale de spirit.

Lumina soarelui reglează ritmul circadian, adică „ceasul biologic” al corpului, și stimulează producția de serotonină.

Cercetătorul Russel J. Reiter, de la Universitatea Texas Health Science Center, explică:

„Expunerea la lumină naturală poate avea un impact major asupra stării de spirit, energiei și calității somnului.”

Ideal este să ieși afară în primele 20 de minute după ce te trezești — fie pentru o scurtă plimbare, fie doar pentru câteva minute la balcon sau în curte.

Corpul tău îți va mulțumi.

2. Creează-ți o rutină de somn sănătoasă

Somnul influențează totul: starea de spirit, imunitatea și capacitatea de concentrare.

Lipsa somnului de calitate crește riscul de depresie și anxietate.

Martin Seeley, expert în somn, recomandă:

„Mergi la culcare și trezește-te la aceeași oră în fiecare zi. Evită cafeaua, alcoolul și ecranele cu cel puțin o oră înainte de somn.”

Un somn regulat și odihnitor te ajută să te simți mai echilibrat(ă) emoțional și mai energic(ă) în timpul zilei.

3. Mănâncă echilibrat și colorat

Când afară e frig și întunecat, tentația e mare să te refugiezi în dulciuri, fast food sau băuturi energizante.

Dar aceste alegeri pot accentua stările de oboseală și tristețe.

Nutriționiștii recomandă o dietă bogată în fructe, legume verzi, pește, nuci și ciocolată neagră, toate surse de vitamine și minerale care sprijină funcționarea creierului și sinteza serotoninei.

Mic truc: ciocolata neagră (minimum 70% cacao) stimulează endorfinele, dar cafeaua în exces poate face contrariul — așa că alege echilibrul.

4. Fă mișcare zilnic

Mișcarea este unul dintre cele mai eficiente „antidepresive naturale”.

Conform Mental Health Foundation, activitatea fizică regulată poate reduce riscul de depresie cu până la 30%.

Nu trebuie să faci antrenamente grele sau să mergi la sală zilnic — o plimbare în aer liber, yoga, pilates sau dans sunt suficiente pentru a-ți pune sângele în mișcare și mintea pe modul pozitiv.

Chiar și 20 de minute pe zi pot face diferența între o zi mohorâtă și una plină de vitalitate.

5. Petrece timp cu oamenii dragi

Tendința de a te izola iarna este naturală, dar conexiunile sociale sunt esențiale pentru sănătatea emoțională.

Invită prietenii la o seară de filme, un joc de societate sau o simplă cafea.

Chiar și interacțiunile scurte — o conversație la birou, o vizită la familie, o ieșire la plimbare cu un prieten — îți pot ridica moralul.

Socializarea stimulează oxitocina, hormonul legăturilor emoționale, și contracarează singurătatea specifică sezonului rece.

Profită de perioada sărbătorilor pentru a te reconecta. Iarna poate fi frumoasă — dacă alegi să o trăiești, nu doar să o suporți.

Tristețea de iarnă nu e doar în mintea ta — este o reacție naturală a corpului la lipsa luminii și la schimbările de ritm.

Însă cu obiceiuri simple și consecvente, poți readuce bucuria, energia și echilibrul emoțional chiar și în cele mai gri zile.

Amintește-ți: lumina nu dispare — uneori doar trebuie să o creezi în interiorul tău.