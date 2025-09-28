x close
Click Accept pentru a primi notificări cu cele mai importante știri! Nu, multumesc Accept
Jurnalul.ro Timp liber 7 Secrete pentru poze instagramabile în culorile toamnei

7 Secrete pentru poze instagramabile în culorile toamnei

de Andreea Tiron    |    28 Sep 2025   •   14:20
7 Secrete pentru poze instagramabile în culorile toamnei

Setări simple, compoziție, culori, outfituri, locuri și editare — tot ce ai nevoie pentru fotografii de toamnă reușite.

Lumina: secretul fotografiilor „călduroase”

  • Golden hour: cu ~60–90 min înainte de apus. Lumina e moale, culorile bogate.

  • Cer înnorat: perfect pentru portrete (difuzează umbrele).

  • Backlight + frunze: fotografiază spre soare prin frunze pentru sclipiri aurii (ridică expunerea +0.3–0.7).

Setări rapide

Compoziție & culoare

  • Regula treimilor, linii conducătoare (alei, garduri), rame naturale (crengi).

  • Paletă: ocru, arămiu, verde închis, albastru denim. Evită culorile țipătoare dacă vrei vibe cinematic.

  • Outfituri: tricot gros, palton camel, eșarfă, pălărie — texturile adaugă profunzime.

Idei de cadre care „rup”

  • Mână care ține o frunză în contralumină.

  • Pahare aburinde în parc.

  • Pantofi pe frunze + umbrelă transparentă.

  • Detalii arhitecturale + iederă cărămizie.

Editare (workflow de 3 minute)

  • Curbe: ridică ușor midtones.

  • Temperatură: +5–10 spre cald.

  • HSL: saturează portocaliu/galben, coboară verdele.

  • Claritate/texture: +10 pe frunze, 0 pe piele.

  • Grain fin: 10–15 pentru look analog.

×
Citește pe Fanatik.ro
Subiecte în articol: fotografie secrete
TOP articole pe Jurnalul.ro:
Parteneri