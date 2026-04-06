Apa de cartofi, soluția minune pentru firele de păr alb

Primele fire albe nu sunt doar o problemă estetică. Albirea părului apare atunci când foliculul de păr nu mai produce melanină, pigmentul responsabil de culoare. În același timp, părul devine mai sensibil la stresul oxidativ și mai fragil. De aceea, părul nu are nevoie doar de pigment, ci și de nutrienți.

De ce funcționează cojile de cartofi

Cojile de cartofi conțin amidon, enzime și minerale precum potasiu și fosfor. În contact cu firul de păr, aceste substanțe pot închide treptat nuanța părului, printr-un proces ușor de oxidare, fără a distruge structura firului de păr, așa cum se întâmplă în cazul vopselelor chimice.

În plus, amidonul formează o peliculă fină în jurul firului de păr, ceea ce oferă volum, densitate și face părul mai ușor de aranjat. Astfel, efectul este dublu: părul pare mai închis la culoare și, în același timp, mai des și mai sănătos.

Rețeta elixirului din coji de cartofi

Pentru rezultate vizibile, este important ca rețeta să fie respectată corect.

Ingrediente:

coji de la 5–6 cartofi mari (de preferat cartofi roșii sau maro);

500 ml apă;

5 picături de ulei esențial de rozmarin (opțional).

Mod de preparare:

Pune cojile de cartofi într-o cratiță și adaugă 500 ml de apă. După ce apa începe să fiarbă, redu focul și lasă la fiert la foc mic timp de 15–20 de minute. Lichidul trebuie să devină închis la culoare și ușor gros. Strecoară lichidul și lasă-l să se răcească. Adaugă 5 picături de ulei de rozmarin (ajută scalpul și stimulează circulația).

Cum se aplică

Pentru ca metoda să funcționeze, trebuie respectați câțiva pași:

Spală părul cu un șampon fără silicon.

Aplică apa de cartofi pe păr, în loc de balsam (cel mai ușor cu un pulverizator).

Insistă la rădăcini și în zonele cu fire albe.

Nu clăti părul după aplicare – lichidul trebuie să rămână pe păr și să se usuce.

Repetă procedura la fiecare spălare.

Când apar rezultatele

După aproximativ 2–3 săptămâni de utilizare regulată, firele albe nu vor mai fi atât de vizibile, iar părul va părea mai închis la culoare, mai puternic și mai strălucitor.

Deși nu este o vopsea care acoperă instant părul alb, apa din coji de cartofi poate închide treptat nuanța părului și îl poate face mai sănătos. Este o metodă naturală, ieftină și ușor de încercat acasă.

Uneori, cele mai simple soluții sunt chiar în bucătărie. Cojile de cartofi nu sunt doar un rest alimentar, ci pot deveni un tratament natural pentru păr, folosit constant, care ajută părul să arate mai sănătos și mai închis la culoare, fără chimicale, scrie citymagazine.si.