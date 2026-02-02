10 locuri din Europa unde îți poți liniști mintea, corpul și sufletul

Distracție și jocuri în Muntenegru

Joaca este în centrul vacanței Art and Play, cu sediul la o fermă în afara Golfului Kotor. Este potrivită pentru familii, concepută pentru a reaprinde bucuria și a te reconecta cu copilul interior. E recoomandată atât pentru călătorii solo, cât și pentru cupluri, precum și pentru părinții cu copii. Există sesiuni creative despre tot felul de lucruri, de la dans la pictură, dar și timp pentru a te bucura de fermă – hrănind animalele, colectând ouăle sau ajutând la recoltarea legumelor pentru mese proaspete de la fermă.

Excursiile includ drumeții la plaje ascunse, caiac și excursii la Kotor și Budva, dar există și timp pentru a te relaxa lângă piscină. Serile sunt dedicate jocurilor de societate, muzicii și focurilor de tabără. Cazarea variază de la camping și glamping la cabane, o casă în copac și o casă de la țară restaurată.

Fii creativ în Grecia

Dezlănțuie-ți creativitatea într-o retragere de o săptămână de Exploring Ceramics pe frumoasa insulă grecească Aegina. Condusă de artista Marina Coriolano-Lykourezos, este o experiență meditativă, jucăușă, cu accent pe autodescoperire, prezență și distracție. Cu maximum 6 participanți, este practică, cu aproximativ șase ore pe zi explorând argila și tehnicile în studio - nu este necesară experiență.

Cazarea este în Casa Strugurilor sau în Casa Lămâilor vecină, înconjurată de viță de vie și o livadă de fistic, la mică distanță de mers pe jos de studio și de portul Aegina. Micul dejun acasă și prânzul de la taverne locale sunt incluse, precum și excursii. Aegina Retreats organizează diverse alte ateliere și vacanțe, inclusiv pictură și scriere creativă. vacanțele se desfășoară pe tot parcursul anului.

Conexiune cu natura în Devon

Fondată de Mac Macartney în urmă cu mai bine de două decenii, Embercombe este un sit de re-sălbăticire de 20 de hectareși o organizație caritabilă educațională la marginea Dartmoor. Retragerile și săptămânile de învățare îi ajută pe vizitatori să se reconecteze cu natura, scopul și comunitatea. Locația emblematică a Embercombe este Journey, șase zile de reflecție ghidată, autodescoperire și conexiune cu natura, concepute pentru a ajuta participanții să identifice și să acționeze în funcție de modul în care doresc să-și trăiască viața. Iurtele comune sau private răspândite pe tot amplasamentul oferă cazare simplă, dar confortabilă, iar mese vegetariene consistente sunt savurate în stil festin într-un cort de luat masa. Primește oameni de toate mediile.

Refugiu revigorant în Andaluzia

Un favorit al experților de la Global Retreat Company, Casa Galbenă este un nou sanctuar luxos care oferă evadări în natură, la aproximativ 64 de kilometri nord de Sevilla. Pe lângă yoga și meditație, există plimbări conștiente, vindecare prin sunet, vizite la măgari salvați la o fermă organică și plimbări cu trăsura trasă de cai.

Cazarea este fosta casă a primarului din frumosul sat Higuera de la Sierra - un refugiu frumos cu șase dormitoare, cu gresie originală, mobilier antic și o curte cu piscină mică și adâncă. Mâncarea este un punct culminant, concentrându-se pe bucătăria sudică a Spaniei, cu preparate precum tocană de pește și ardei umpluți (se oferă servicii vegetariene și vegane).

Spirit Horse Retreat, Țara Galilor

Spirit Horse este un centru situat pe un teren de 80 de hectare, într-o vale din Powys, cu munți împăduriți, pajiști pline de flori și cascade. Un program de vară încărcat celebrează atât tradițiile orientale, cât și cele occidentale, inclusiv meditația, povestirile, cercurile de femei și bărbați, plus o întâlnire „tribală” în stil festival, toate ținute în case rotunde celtice, iurte și temple. Intensivele emblematice ale Iluminării, organizate de trei ori pe an sunt destinate celor care doresc să se cufunde în auto-investigare, prin exerciții, plimbări silențioase și prelegeri.

Este un loc pentru a reveni la sălbăticie - nu există dușuri calde, dar există cascade, bazine naturale pentru scăldat și o saună. Trei mese sănătoase pe zi sunt servite în hambarul principal.

Vindecare cu cai în Bosnia-Herțegovina

Meditate With Horses a fost fondată de Katherine Beaumont după ce și-a revenit dintr-un accident traumatic prin meditație și petrecerea timpului cu caii. Pe lângă sesiunile de o zi și retragerile tăcute de trei zile în Districtul Lacurilor, există excursii mai lungi în zone mai îndepărtate, toate bazându-se pe beneficiile terapeutice ale petrecerii timpului cu animalele. Vacanța de o săptămână „Vindecare călare în Bosnia” are loc la o fermă din Livno și include yoga, meditație, drumeții și terapie ecvestră.

Există plimbări zilnice, o șansă de a vedea unii dintre ultimii cai sălbatici din Europa, timp pentru înot în râu și seri în jurul focului.

Reîncărcare în Portugalia

Quinta Marugo este un centru pentru bunăstare în Alentejo rural, sudul Portugaliei, conceput pentru a ajuta oamenii să încetinească ritmul și să se conecteze cu natura. Există o gamă largă de retrageri de grup, de la mindfulness în natură la respirație transformatoare sau opțiunea de a crea o retragere personalizată (solo sau cu prietenii).

O retragere personală de odihnă profundă de patru zile oferă timp pentru a vă reîncărca într-un cadru liniștit și a vă relaxa lângă piscină sau foc, cu un masaj și mese organice de la fermă incluse. Oaspeții își pot personaliza experiența cu extraopțiuni, inclusiv yoga, qigong și sesiuni de conectare cu natura.

Refugiu pentru bărbați în Cornwall

Refugiile Both Sides sunt doar pentru bărbați, oferind spațiu pentru a scăpa de stresul vieții de zi cu zi și a vă reconecta cu un sentiment de scop și cu lumea naturală. Organizate în locații din Marea Britanie și Europa, acestea combină o gamă largă de activități, de la imersiune în apă rece la arte marțiale și bushcraft. Printre opțiunile viitoare se numără Retragerea de Vară pentru Bărbați de la Cabilla Cornwall pe Bodmin Moor. Zilele includ yoga, saune, exerciții de respirație, înot în râu și plimbări în pădurea tropicală temperată antică de la fața locului.

Cântec și asana în Turcia

Concepută pentru a fi profund restauratoare, această retragere de o săptămână de Yoga Zen, Cântec și Vindecare prin Sunet are loc în Dalyan, aproape de coasta de sud-vest a Turciei. Condusă de profesoara de yoga Jane Morgan Jones și cântăreața Sarah Warwick, sesiunile de yoga sunt completate de cântece, cu accent pe cântece înălțătoare, mantre și cântece inspirate din Africa și din culturile indigene.

Este deschisă tuturor nivelurilor. Băi sonore, meditație, timp de relaxare în natură, o excursie cu barca, masaje opționale și vizite la hamam sunt, de asemenea, incluse. Brunch turcesc zilnic și două cine vegetariene la hotel sunt incluse.

Săpând adânc în Italia

Cauți o schimbare reală? Calea Iubirii este un program intensiv de o săptămână de muncă interioară profundă. Combinând psihologia occidentală cu practicile spirituale orientale, există muncă individuală și de grup, meditații active și tăcute, teme de scriere și multe altele, toate conduse de psihologi și consilieri.

Este o călătorie provocatoare, dar participanții susțin rezultate cu adevărat schimbătoare de viață. Centrul de retragere Miasto, lângă Siena, este una dintre opțiunile de locație, cu clădiri frumoase din gresie, înconjurate de peisajul rural toscan, potrivit theguardian.com.