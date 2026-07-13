Cât costă ACUM o vacanță pe litoral: Stațiunea unde cinci nopți ajung la peste 9.200 de lei

Potrivit ofertelor disponibile prin BIBI Touroperator pentru perioada 15 iulie – 1 august, prețurile pornesc de la 912 lei pentru cinci nopți de cazare și pot depăși 9.200 de lei pentru un sejur în regim ultra all inclusive.

Diferențele sunt considerabile nu doar între stațiuni, ci și între tipurile de servicii. În timp ce unele hoteluri de două sau trei stele oferă cazare fără masă la sub 1.000 de lei pentru două persoane, hotelurile de patru stele cu all inclusive sau ultra all inclusive ajung la tarife de câteva ori mai mari.

Mamaia și Olimp rămân cele mai scumpe destinații

În plin sezon estival, Olimp ocupă primul loc în clasamentul celor mai scumpe oferte de pe litoralul românesc.

Pentru cinci nopți de cazare într-un hotel de patru stele cu servicii Ultra All Inclusive, turiștii pot plăti până la 9.220 de lei pentru o cameră dublă, chiar și după aplicarea unei reduceri de 21%.

Pe locul al doilea se află Mamaia, unde cea mai scumpă ofertă ajunge la 8.034 de lei pentru cinci nopți într-un hotel de patru stele cu all inclusive, tarif ce include o reducere de 22%.

La polul opus, în aceeași stațiune există și variante mult mai accesibile. Cea mai ieftină ofertă din Mamaia este de 1.109 lei, pentru cinci nopți într-un hotel de trei stele, fără servicii de masă.

Eforie Nord are unele dintre cele mai accesibile tarife

Cei care caută un concediu cu un buget redus găsesc cele mai bune oferte în Eforie Nord, unde prețurile încep de la 912 lei pentru cinci nopți într-un hotel de două stele, fără masă.

La același pol, cea mai scumpă variantă din stațiune ajunge la 4.913 lei, pentru un hotel de patru stele cu servicii All Inclusive Light, ofertă care beneficiază și de o reducere de 40%.

Peste 8.000 de lei și în Cap Aurora

Și Cap Aurora intră în categoria stațiunilor premium.

Pentru cinci nopți într-un hotel de patru stele cu all inclusive, turiștii pot plăti până la 8.466 de lei, în timp ce cea mai accesibilă variantă costă 1.930 de lei, cu mic dejun inclus, la un hotel de trei stele.

Venus, Jupiter și Saturn depășesc pragul de 5.000 de lei

În Venus, tarifele variază între 1.286 lei și 7.832 lei, în funcție de categoria hotelului și serviciile incluse.

În Jupiter, prețurile pornesc de la 944 de lei, însă pot ajunge la 6.636 de lei pentru un hotel de patru stele cu Ultra All Inclusive.

În Saturn, cea mai ieftină ofertă este de 1.590 de lei, iar cea mai scumpă de 5.948 de lei.

Costinești și Vama Veche rămân atractive pentru tineri

În Costinești, un sejur de cinci nopți costă între 1.770 de lei și 4.810 lei, în funcție de hotel și serviciile incluse.

Și Vama Veche oferă o plajă largă de prețuri. Cea mai accesibilă variantă este de 1.298 de lei, într-un hotel de o stea fără masă, iar cea mai scumpă ajunge la 5.379 de lei, pentru un hotel de trei stele cu demipensiune (mic dejun și prânz).

Cât costă o vacanță în celelalte stațiuni

Oferta pentru perioada 15 iulie – 1 august include și alte destinații de pe litoral:

Neptun: între 1.392 lei și 5.096 lei;

Mangalia: între 1.629 lei și 4.192 lei;

Eforie Sud: între 1.213 lei și 5.637 lei;

Techirghiol: între 1.654 lei și 3.198 lei;

2 Mai: între 1.392 lei și 2.353 lei.

Diferența dintre cea mai ieftină și cea mai scumpă vacanță depășește 8.300 de lei

Datele arată că, în aceeași perioadă, diferența dintre cea mai accesibilă și cea mai scumpă ofertă disponibilă pe litoralul românesc este de 8.308 lei pentru același tip de sejur – cinci nopți într-o cameră dublă pentru două persoane.

Cu alte cuvinte, în funcție de stațiunea aleasă și de serviciile incluse, aceeași vacanță poate costa de aproape zece ori mai mult.

Potrivit ofertelor analizate, cele mai avantajoase tarife se regăsesc în stațiunile cu hoteluri de două și trei stele fără servicii de masă, în timp ce hotelurile de patru stele cu all inclusive și ultra all inclusive din Mamaia, Olimp, Cap Aurora sau Venus rămân în topul celor mai scumpe opțiuni disponibile pe litoralul românesc în această perioadă.