Pensiune completă vs all inclusive: ce include fiecare și cât costă în 2026

Dacă nu știi ce variantă ți se potrivește, iată ce trebuie să verifici înainte de rezervare.

Care e diferența dintre pensiune completă și all inclusive

Aceasta este întrebarea pe care și-o pun cei mai mulți turiști.

Pensiunea completă (Full Board - FB) include cele trei mese principale ale zilei:

mic dejun;

prânz;

cină.

În cele mai multe cazuri, băuturile sunt limitate sau sunt incluse doar în timpul meselor, în funcție de politica hotelului. Gustările dintre mese nu sunt, de regulă, incluse.

În schimb, All Inclusive (AI) oferă:

mic dejun;

prânz;

cină;

gustări între mese;

băuturi răcoritoare și alcoolice locale disponibile în cea mai mare parte a zilei;

în multe resorturi, acces la snack bar, bar la piscină sau pe plajă.

Unele hoteluri includ în pachetul all inclusive și facilități suplimentare, precum șezlonguri, programe de animație, acces la piscine, locuri de joacă sau activități sportive. Aceste servicii diferă însă de la un hotel la altul, motiv pentru care este bine să verifici întotdeauna ce include oferta.

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Ce înseamnă demipensiune

Demipensiunea (Half Board – HB) reprezintă varianta intermediară.

În mod obișnuit include:

micul dejun;

cina.

La unele hoteluri, cina poate fi înlocuită cu prânzul, însă acest lucru este precizat în ofertă. Băuturile sunt, de regulă, incluse doar la micul dejun, iar restul se achită separat.

Acest tip de pachet este preferat de turiștii care își petrec mare parte din zi în excursii și vor să descopere restaurantele locale.

Diferența de preț între pensiune completă și all inclusive

Diferența de cost depinde foarte mult de destinație, categoria hotelului și perioada în care călătorești.

În general:

demipensiunea este cea mai accesibilă variantă;

pensiunea completă costă, în medie, cu 10-25% mai mult decât demipensiunea;

all inclusive poate fi cu 15-40% mai scump decât pensiunea completă, deoarece include băuturile și gustările dintre mese.

Un exemplu orientativ

Pentru un hotel de patru stele de pe litoral:

Demipensiune: aproximativ 700-900 lei/noapte pentru două persoane;

Pensiune completă: 850-1.100 lei/noapte;

All Inclusive: 1.000-1.500 lei/noapte sau chiar mai mult, în funcție de facilități și sezon.

În destinații precum Turcia, Egipt sau Bulgaria, diferențele sunt adesea mai mici, deoarece resorturile sunt specializate în pachete all inclusive.

Când să alegi fiecare dintre variante



Alege demipensiunea dacă:

plănuiești excursii zilnice;

vrei să descoperi restaurante locale;

nu petreci mult timp în hotel.

Alege pensiunea completă dacă:

preferi să ai mesele principale asigurate;

nu ai nevoie de gustări și băuturi nelimitate;

vrei să controlezi mai bine costurile.

Alege all inclusive dacă:

mergi cu copiii;

îți dorești o vacanță fără cheltuieli suplimentare;

intenționezi să petreci cea mai mare parte a timpului în resort;

consumi frecvent băuturi și gustări între mese.

Ce trebuie verificat înainte de rezervare

Chiar dacă două hoteluri afișează același tip de pachet, serviciile pot fi diferite.

Înainte de rezervare, verifică:

dacă băuturile sunt incluse;

dacă sunt incluse gustările;

programul restaurantului;

dacă există restaurante à la carte;

ce facilități sunt gratuite și care se plătesc separat;

dacă există limitări pentru anumite băuturi sau preparate premium.

În alegerea pensiune completă vs all inclusive, nu există o variantă universal mai bună.

Dacă îți dorești libertatea de a explora destinația și de a lua mesele principale la hotel, pensiunea completă este suficientă.

Dacă, în schimb, vrei o vacanță fără grija costurilor suplimentare, cu băuturi, gustări și servicii incluse aproape pe tot parcursul zilei, all inclusive rămâne cea mai confortabilă opțiune, în special pentru familiile cu copii sau pentru cei care aleg să petreacă majoritatea timpului în resort.