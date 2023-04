Pe etichetă e vopsit gardul, înăuntru-i leopardul

Sunt foarte bucuros că așa de mulți cititori comentează și-mi spun despre ce să mai scriu. Am răspuns multora și personal, le spun și aici că eu scriu numai despre ce mă pricep sau am văzut real. Oricum vă mulțumesc, dragi coautori!

Pentru azi am ales un subiect extrem de fierbinte. Marfa falsificată care ajunge în România. Nu despre acele zeci de TIR-uri confiscate, cu marfa contrafacută. Cele mai multe, confecții și jucării. Vreau să vă scriu despre ceva mult mai grav. Alimente falsificate. Da, dragilor, în România și nu numai, pătrund mărfuri comestibile falsificate. Deja, în lume, ca și în cazul brandurilor de textile, jucării, ochelari de soare etc. au apărut și alimente cu branduri false. Eu nu am o expertiză să mă pronunț asupra calității acestor produse. Dar cititorii noștri mi-au semnalat că au găsit pe rafturile unor magazine produse care respectă „regula” falsurilor comerciale. Atenție, vorbim despre falsurile „subtile”, nu acele falsuri grosolane în care este folosit brandul original fără jenă și aruncate pe piață. Gen, poșete, tricouri, curele scumpe, ceasuri sau ochelari de soare. Dumneavoastră știți foarte bine acele falsuri în care o literă sau un însemn al unui brand de renume este modificat și apoi produsul este pus în galantar ca fiind original. Nici aici nu-mi dau cu părerea asupra calității produsului, falsificatorul având un singur scop, clientul să fie dus în eroare și să cumpere respectivul produs ca și cum ar fi original. Este un alt nivel al falsificării. Cu cine m-am consultat, un meseriaș în branșă, mi-a explicat că, de regulă, se merge pe ignoranța clientului care nu știe cum se scrie brandul respectiv, el știind doar cum se pronunță.

Un prim exemplu. Unii dintre noi ne aducem aminte despre cei care făceau și vindeau la covrigărie, la începutul anilor ’90 , vestita „Pițța”. Ceva asemănător, dar desigur mai evoluat, se întâmplă și în ziua de azi. Se știe despre ciocolatele care erau „branduite” cu numele cunoscut al brandurilor internaționale, așa cum se citește, nu cum se scrie. În cazul ăsta clientul este dus în eroare, iar falsificatorul este „acoperit” în cazul unui litigiu cu producătorul adevăratului brand. Nici aici nu pot să vă spun ceva despre efectul asupra clientului a unei genți sau a unei curele scumpe contrafăcute, în afară de preț, moralitate sau imagine, dar în cazul produselor alimentare cu siguranță efectul este dăunător. Cu siguranță că produsul alimentar contrafăcut ascunde aspecte care dăunează organismului, pot fi extrem de periculoase. Se pare că unele produse alimentare sunt așa de bine falsificate, încât nu poți acuza funcționarii că nu au fost suficient de vigilenți. Unele produse au nevoie chiar de analize de laborator pentru a certifica un produs.

Dar, ceva mai aplicat, vă voi prezenta săptămâna viitoare, așteptând și opiniile dumneavoastră. Să ne revedem cu sănătate și pace. Doamne Ajută!

