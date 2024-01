Hotelierii vor să bage Turismul în reparații capitale

După ce federația a transmis solicitarea, ministrul a declarat presei că nu a primit până acum niciun fel de chemare la dialog din partea acesteia și că FPTR a refuzat să facă parte din Consiliul Consultativ. Însă FPTR are adrese cu număr de înregistrare de la minister, de anul trecut, la care nu a răspuns nimeni. Despre componența acelui Consiliu Consultativ, federația a declarat, în 2023, că nu va face parte din noua componență, deoarece asociațiile care au fost acceptate de minister nu dețin acte constitutive conform legii și consiliul nu respectă normele legislative în vigoare.

În urma ședinței Comitetului Director al FPTR, federația a transmis către Ministerul Economiei o listă de modificări care ar trebui să se facă pentru a se rezolva problemele din acest sector economic. Membrii FPTR au analizat activitatea organizatorică a federației, relația dintre instituțiile statului și mediul de afaceri, precum și numeroasele probleme de actualitate ale turismului românesc care blochează dezvoltarea acestui sector al economiei.

Membrii federației amenință și cu acțiuni de protest, dacă solicitările lor nu vor fi luate în considerare în continuare. „Activitatea ineficientă a unor salariați din instituțiile publice centrale și locale a contribuit semnificativ la stoparea dezvoltării turismului românesc, iar prin legiferarea unor acte normative nu s-a dorit eliminarea birocrației și a intereselor unor grupuri de influență care își păstrează în continuare anumite privilegii. Având în vedere că noi, cei din turism, care reprezentăm cu mult peste 500.000 de votanți, nu am demarat și nu am organizat niciodată proteste, nu dorim ca domnul Ștefan-Radu Oprea, ministrul economiei, antreprenoriatului și turismului să fie nevoit să gestioneze prima grevă a operatorilor economici din turism. Membrii FPTR înțeleg perfect problemele deosebite pe care le are în prezent domnul ministru Ștefan-Radu Oprea, inclusiv numeroase deplasări în străinătate, dar sunt total nemulțumiți că în cele șapte luni de mandat a refuzat orice discuție cu reprezentanții FPTR și nu a dispus nici măsuri organizatorice care nu ar fi implicat un efort financiar semnificativ”, au transmis reprezentanții federației patronale.

Haosul continuă în Turism

FPTR solicită, încă de anul trecut, reorganizarea autorității publice centrale în domeniul Turismului; modificarea și completarea actualei legislații primare și secundare, în vederea relansării turismului și revizuirea Ordinelor de ministru pentru constituirea Consiliului Consultativ al Turismului, a Consiliului de Brand Turistic Național și a Comisiei de avizare a Organizațiilor de Management al Destinației.

Luat prin surprindere de ultimatumul dat de federația patronală, ministrul a declarat presei că este prima solicitare venită din partea acesteia. FPTR are, însă, toate adresele transmise către Ministerul Economiei, cu număr de înregistrare, din 2023.

„În adresele pe care le-am trimis noi, FPTR, ne-am adresat ministrului, avem număr de înregistrare, dar haosul din acest minister continuă. FPTR a solicitat reorganizarea și reformarea ministerului, dar ministrul susține că nu a primit nicio solicitare de la singura federație reprezentativă la nivel de ramură. Am mai transmis o solicitare marți, dar nu ne-a răspuns nimeni. În schimb, ministrul a dat o declarație pentru presă, în care spune că nu participăm la Consiliul Consultativ, fără să spună de ce nu dorim să facem parte din acest consiliu în care sunt membri niște asociații care nici măcar nu au acte de înființare. Cel mai grav lucru este că ministrul continuă să accepte dezinformarea și nu solicită în scris de la Secretarul general al Ministerului și de la Comisia Juridică actele de înființare la zi pentru fiecare membru din acest consiliu consultativ. Ar constata grave inadvertențe. Cei care fac parte acum din acest consiliu nu pot demonstra pe cine reprezintă, iar unii au refuzat să creeze OMD, ca să nu-și piardă privilegiile. Singurii care avem acte în regulă suntem noi, FPTR, federație reprezentativă, înscrisă în registrul asociațiilor. Dar ministrul stă la masă cu acele asociații care nici măcar nu sunt constituite legal”, a explicat, pentru Jurnalul, Nicolae Istrate, membru FPTR.

FPTR, înființată în anul 1992, este, începând din anul 2006, singura federație patronală reprezentativă la nivel de ramură turism, reprezentativitate constatată prin hotărâre definitivă pronunțată de Tribunalul București, iar începând din noiembrie 2023 este reprezentativă la nivel de sector de negociere colectivă și de activitate turism, hoteluri și restaurante, având în componență 3286 angajatori (societăți comerciale afiliate membrilor FPTR) care asigură venituri salariale pentru 34% din forța de muncă angajată în sectorul de activitate și negociere colectivă turism, hoteluri și restaurante (59.255 salariați) și gestionează, într-o pondere covârșitoare, capital autohton.

Suspiciuni de incompatibilitate

Despre noua componență a Consiliului Consultativ al Turismului (CCT) vin informații grave și din partea unor oameni de afaceri care s-au lovit de probleme ce țin de conflictul de interese și de concurența neloială. „Am depus documentația necesară pentru a deschide o școală de ghizi, dar am aflat, cu stupoare, că sunt unii membri ai CCT care au școli de ghizi pe care deja și le-au reavizat, în timp ce tot ei ne țin nouă dosarele cât mai mult în așteptare, nu vor să ni le avizeze, pentru a putea să-și înscrie ei cât mai mulți cursanți”, a declarat, pentru Jurnalul, un reprezentant al mediului de afaceri.

Aceste probleme legate de posibile conflicte de interese și concurență neloială nu au fost niciodată analizate, în legătură cu membrii CCT și cu activitatea acestora. Noul CCT a fost format anul trecut, dar cei care au refuzat să facă parte din structură spun că nu s-a respectat cadrul legal la înființarea acestuia. Reformarea Departamentului pentru Turism a început tot de anul trecut, dar a rămas la nivelul de „rotația cadrelor”, pe o nouă organigramă, fără a rezolva problemele reale din interior.

Membrii CCT se pregătesc să ia bani pentru promovare, dar turismul românesc are probleme nerezolvate de foarte mulți ani.