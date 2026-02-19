Taxe la jumătate pentru clădirile cu activitate sezonieră și un buget special pentru primării

Federația Patronatelor din Turismul Românesc (FPTR) a reușit, pentru prima oară în ultimul deceniu, să colaboreze cu autoritățile din turism, lansând o serie de propuneri pentru salvarea litoralului românesc. Hotelierii susțin că dacă nu se va deschide sezonul estival la 1 Mai, se va compromite întreaga activitate turistică. Printre modificările legislative pe care le propune FPTR, cele mai importante sunt menținerea reducerii de 50% a impozitului pe clădiri și terenuri pentru structurile de primire turistice sezoniere, respectiv crearea unui fond de sprijin pentru primăriile care deja au rămas fără fondurile necesare activităților din turism, în județul Constanța. De asemenea, patronatele au solicitat și modificări legislative pentru atribuirea sectoarelor de plajă, la licitații. Propunerile au fost discutate deja cu ministrul Economiei, Irineu Darău, și cu secretarul de stat Laurențiu Gîdei, urmând să fie prezentate Guvernului, pentru a se trece la modificările legislative necesare.

FPTR atrage atenția asupra unor măsuri ale actualului guvern care aduc atingere bunei funcționări a turismului pe litoral, îngreunând și mai mult situația hotelierilor. Una dintre aceste măsuri este eliminarea reducerii de 50% a impozitului pe clădiri și terenuri pentru structurile de primire turistice sezoniere, prin Legea nr. 239/decembrie 2025 care afectează grav unitățile turistice de pe litoral - precizează reprezentanții FPTR. Aceștia propun emiterea unei ordonanțe de urgență pentru menținerea reducerii la jumătate a impozitelor pentru aceste clădiri, începând cu anul fiscal în curs.

Pentru că se cunosc problemele bugetelor locale ale primăriilor și alte situații contextuale de moment - lipsa Legii bugetului de stat pe anul 2026; reducerea semnificativă a încasărilor voluntare a taxelor locale; restricții prevăzute de pachetele de măsuri fiscal-bugetare de reducere a cheltuielilor și deficitului, conform Legii nr. 141 din 25 iulie 2025 și a Legii nr. 239 din decembrie 2025 -, FPTR a cerut alocarea unui fond de sprijin de la bugetul statului pentru primăriile care au în componență stațiuni turistice de pe litoralul românesc.

„E nevoie de un fond special de la bugetul de stat, doar pentru deschiderea sezonului estival, care să fie bine fundamentat și argumentat, pe lucrări. Pentru asfaltare, pentru marcaje, pentru înlocuirea mobilierului stradal deteriorat, pentru iluminatul public etc. noi nu cerem milă, ci doar un sprijin financiar esențial pentru a se putea deschide sezonul estival la 1 Mai. Deja trebuie să se ia primele măsuri și să ne punem de acord pentru a putea deschide litoralul la 1 mai”, a precizat, pentru Jurnalul, Nicolae Istrate, vicepreședinte FPTR.

Necesitatea deschiderii sezonului estival la 1 Mai

Situația se repetă de mai mulți ani, la data la care litoralul ar trebui să se deschidă. Primăriile nu au reușit să pregătească stațiunile turistice de pe litoral pentru deschiderea sezonului estival, conform reglementărilor în vigoare, la data de 1 mai, iar fondul de sprijin cerut de FPTR ar fi o măsură concretă pentru a asigura deschiderea sezonului în condiții optime.

Se mai solicită intervenția autorităților pentru eliminarea construcțiilor ilegale, în special în zonele limitrofe plajelor, precum și emiterea autorizațiilor de funcționare pentru unitățile sezoniere, începând cu data de 1 mai, astfel încât proprietarul/administratorul să fie obligat să pregătească cel puțin exteriorul proprietății pentru deschiderea sezonului.

Patronatul atrage atenția și asupra necesității asigurării, cu prioritate, de către primării, a locurilor de parcare limitrofe pentru structurile de primire turistică și necesitatea corelării, de către primării, a programului transportului în comun din zonele limitrofe, pentru asigurarea deplasării corespunzătoare a personalului angajat sezonier către unitățile angajatoare.

„FPTR consideră că o soluție concretă și urgentă, este alocarea suplimentară de fonduri de la buget pentru lucrări de igienizare, reparații curente, salubrizare, înlocuire mobilier stradal distrus și reamenajare peisagistică generală. FPTR solicită stabilirea cu celeritate a obligației primăriilor de a întocmi un necesar în acest sens și de a estima bugetul suplimentar care urmează să fie solicitat Guvernului, cu sprijinul conducerii MEDAT”, explică patronatul.

Plaje și spații de agrement amenajate de hotelieri

Pentru prelungirea sezonului estival, FPTR a făcut mai multe propuneri: modificarea Codului administrativ, astfel încât să se faciliteze concesionarea și vânzarea terenurilor care aparțin primăriilor, către hotelieri, astfel încât aceștia să poată extinde zonele de agrement - cu piscine, locuri de joacă etc., acestea fiind necesare pentru a atrage turiștii români și străini.

Pe același principiu, patronatul solicită și modificarea legislației privind concesionarea sectoarelor de plajă, pentru care Ministerul Economiei trebuie să se pună de acord cu Ministerul Mediului, iar secretarul de stat Gîdei a făcut deja primele demersuri.

„FPTR propune modificarea urgentă a legislației privind concesionarea și exploatarea plajelor, în vederea eliminării birocrației excesive și a distorsiunilor create de actualele proceduri. În acest sens, se dorește instituirea unui „moment T0” legislativ, care să permită reorganizarea sectoarelor de plajă și simplificarea procedurilor de atribuire către operatorii din turism și autoritățile locale, în colaborare cu Organizațiile de Management al Destinației. Totodată, FPTR militează pentru garantarea accesului liber al turiștilor și al localnicilor pe plajă, fără costuri suplimentare, precum și pentru implicarea administrațiilor locale în asigurarea infrastructurii de bază (utilități, grupuri sanitare, dușuri etc.). Scopul acestor măsuri este creșterea atractivității litoralului românesc și stimularea investițiilor durabile în turismul estival, în beneficiul atât al turiștilor, cât și al mediului de afaceri local”, explică patronatul. De asemenea, se așteaptă votul din Camera Deputaților, pentru modificări pentru legislația din turism.

Problema concesionării e discutată cu Ministerul Mediului

Secretarul de stat Laurențiu Gîdei spune că e greu de crezut că va putea exista o alocare bugetară de la Guvern pentru primării, dar cu Ministerul Mediului s-ar putea ajunge la o primă soluție, după mult timp, cu privire la concesionarea sectoarelor de plajă, pentru a fi în avantajul turismului românesc, pe termen lung, pornind de la solicitările FPTR.

Discuțiile pe care le-am purtat într-o primă fază cu fostul director de la Apele Române au fost constructive. După ce a apărut în spațiul public ultimul caiet de sarcini pentru zona Năvodari, am primit foarte multe observații, deși nu avem nicio legătură cu închirierea plajelor. Am discutat cu doamna ministru al Mediului și s-a arătat interesată de dezbaterea pe teme concrete, pentru a se identifica eventuale soluții. Și cei de la Apele Române au anumite cerințe în caietele de sarcini pe care industria le reclamă, iar plata unei chirii mai crescute duce la creșterea prețurilor suportate de turiști. Hotelierii sunt primii care ajung la plajă, dar spun că nu au niciun fel de facilitate. Acești hotelieri cu unități mari de cazare spun că ei vând pachetele turistice cu serviciile de pe plajă incluse. Am toată convingerea că împreună cu Ministerul Mediului putem ajunge la soluții”, a explicat secretarul de stat, pentru Jurnalul.

În privința menținerii reducerii de 50% a impozitului pe clădiri și terenuri pentru structurile de primire turistice sezoniere, ministrul Economiei, Irineu Darău, discută această propunere la nivel guvernamental.