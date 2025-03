Fără vize în America, dar cu responsabilitate: Povestea unui român care a pierdut tot în SUA

Categoric, odată cu derularea concretă a programului „Fără vize în America”, se vor vedea rezultatele reale ale muncii noastre de informare. Continuăm să avem cititori care pun întrebări, ridică probleme și sunt extrem de interesați să evite orice fel de dificultăți. Odată cu noua orientare a guvernului american privind imigrația, regulile au devenit și mai stricte. Așadar, este nevoie de o abordare atentă a unei călătorii către „pământul făgăduinței”.

Sigur, insistența noastră se îndreaptă și către cei care își fac planuri de călătorie, dar nu în sensul turistic sau de afaceri al cuvântului. O bună informare și o prezentare detaliată a subiectului vor ușura foarte mult formalitățile de pregătire a călătoriei, de intrare în America și, mai ales, de gestionare a șederii de maximum 90 de zile. Asta pentru că, odată ce ați făcut primii pași în „Lumea Nouă”, nu înseamnă că puteți face orice nu este legal doar pentru a vă îndeplini un plan ascuns.

Mulți cititori care „și-au făcut deja bagajele” merg cu Jurnalul sub braț la agenția de turism și acolo, împreună cu agentul turistic, analizează cele scrise de noi. Informați fiind, întorc pe toate părțile cerințele formularului de obținere a Autorizației de Călătorie și abia când totul este limpede trec la partea comercială. Exemplele prezentate de noi au avut un efect foarte bun. Cu siguranță, așa va fi și în viitoarele noastre articole.

Trebuie să rețineți că regulile nu trebuie respectate doar când aplicați pentru Autorizația de Călătorie, ci pe toată perioada șederii. Legislația și regulile sunt aceleași atât pentru americani, cât și pentru turiști. Intrând în SUA, nu mai ești un român la plimbare, ci un cetățean ca oricare altul, care trebuie să respecte sistemul local. Nu fumați în locuri nepermise, nu consumați alcool în public, nu claxonați aiurea etc.

Mi-ați cerut în mesaje să vă ofer exemple de situații cu care s-au confruntat conaționali de-ai noștri în America. Iată o situație nu neapărat legată de călătorii, ci de respectarea regulilor pe teritoriul SUA. Șocul libertății te poate face neatent și, fără să vrei, poți depăși limita.

În urmă cu mai mulți ani, mă plimbam cu una dintre fiicele mele pe Hollywood Boulevard, celebrul bulevard din Los Angeles cu stelele artiștilor. Desigur, vorbeam cu fata mea românește. Ne-a auzit un homeless, aflat sub niște cartoane, și ne-a strigat, tot în română: „Ce dor mi-a fost să mai aud limba asta!”. Am intrat în discuție cu el.

„Am fost arhitect. Am lucrat chiar la Casa Poporului. În 1990 am plecat în America. Mi-am găsit un job bun, mi-am făcut după câțiva ani familie. Am trei copii. Ulterior, salariul a crescut exponențial și mi-am permis să cumpăr o casă minunată în Pacific Palisades, o zonă de lux din Los Angeles. Timp de 20 de ani am trăit visul american la superlativ. La un moment dat însă, am aflat că fiul meu cel mic consumă droguri. Și m-am transformat într-o secundă în tatăl meu, care a fost foarte sever și care în copilărie m-a uscat o dată cu bătaia pentru că am chiulit la o lucrare. N-am mai chiulit de atunci. La fel l-am pedepsit, recunosc, destul de dur, pe fiul meu pentru că se droga, crezând că-i bag mințile în cap. Greșeală extrem de gravă și imediat totul s-a prăbușit. Un acces de furie care mi-a distrus viața. Am pierdut tot: arest, divorț, concediere, iar copiii nu vor să știe de mine. Dacă nu aveam cetățenie, mă și expulzau. Am ajuns pe stradă. Iar pe stradă... am fost nevoit să mă acomodez străzii”.

Am dat acest exemplu pentru că regulile și legislația trebuie respectate strict. Orice abatere poate aduce neplăceri, și nimeni nu-și dorește asta.

Să ne revedem vinerea viitoare, cu sănătate, liniște și pace. Doamne ajută!

