Wizz Air închide noi rute aeriene în România: Ce destinații nu vor mai fi operate?

Astfel că 6 conexiuni aeriene care vizau aeroporturile din București, Timișoara și Craiova au fost eliminate din sistemul de rezervări.

6 rute europene suspendate

Una dintre rutele la care s-a renunțat este cea dintre Aeroportul Internațional „Traian Vuia” din Timișoara și Birmingham, Marea Britanie. Conexiunea trebuia inaugurată pe 21 mai 2026 și urma să fie operată de două ori pe săptămână, joia și duminica, potrivit informațiilor publicate de BoardingPass.

Wizz Air renunță și la mai multe curse operate din București. Ruta dintre Aeroportul Internațional Henri Coandă și Bratislava, capitala Slovaciei, va fi suspendată după data de 29 iunie 2026.

În aceeași perioadă vor fi eliminate și zborurile dintre Craiova și Memmingen, Germania.

Printre cele mai importante modificări din rețeaua companiei este și suspendarea cursei dintre București și Aeroportul Orly din Paris. Ultimul zbor pe această rută este programat pe 9 august 2026, iar compania va păstra doar conexiunile către aeroportul Beauvais.

Wizz Air a anunțat și alte suspendări odată cu încheierea sezonului de vară 2026. Astfel, compania nu va mai opera zborurile dintre București și Pescara, Italia.

De asemenea, de la finalul lunii octombrie 2026 vor fi întrerupte și cursele dintre Aeroportul Internațional Aurel Vlaicu Băneasa și orașul Wroclaw din Polonia.

Până în acest moment, compania aeriană nu a oferit explicații oficiale privind eliminarea acestor rute. Deciziile vin însă în contextul unei restructurări mai ample a operațiunilor Wizz Air la nivel european, potrivit stiripesurse.ro.