10 semne că pisica ta este fericită și se simte în siguranță acasă

A învăța să distingi comportamentele nu numai că poate consolida legătura dintre voi dar poate îmbunătăți și viața animalului tău de companie. Cea mai bună parte este că, odată ce știi la ce să fii atent, nu este atât de greu deobservat. Deși fiecare pisică este unică, multe dintre semnele unei pisici mulțumite și în siguranță sunt prezente în toate rasele și personalitățile.

Dormit într-o poziție vulnerabilă

Pisicile care sunt nervoase, anxioase sau se tem de prădători se ascund adesea sau caută locuri sigure atunci când este timpul să doarmă. În schimb, o pisică care se simte în siguranță și confortabil în casa ei va dormi cu încredere în poziții vulnerabile, cum ar fi întinsă în mijlocul camerei de zi cu burta complet expusă. Această postură relaxată de somn este unul dintre cele mai fiabile semne că pisica ta este fericită, are încredere în mediul său și prezintă un limbaj corporal pozitiv.

Tors

Torsul este un semn comun că pisica ta se simte în siguranță și este fericită. În timp ce unele pisici torc frecvent, iar altele rar, torsul indică, în general, că o pisică se simte în siguranță, relaxată și este în general mulțumită. Acordarea atenției torsului pisicii tale te poate ajuta să înțelegi starea ei emoțională și să recunoști când se simte fericită și în siguranță în casa ta.

Relaxare în aer liber

Relaxarea în aer liber este un semn cheie că pisica ta se simte în siguranță și mulțumită. Pisicile mulțumite care se simt în siguranță în mediul lor sunt mult mai puțin predispuse să se ascundă sau să caute adăpost. În schimb, o pisică fericită se va relaxa adesea în aer liber, întinzându-se confortabil pe o parte, în loc să se ghemuiască strâns într-o minge protectoare. Acest limbaj corporal relaxat este un indicator clar că pisica ta se simte în siguranță, calmă și confortabilă emoțional în casa ta.

Frământare

Probabil ai văzut pisica ta împingându-și lăbuțele înăuntru și în afară pe o pătură sau în brațele tale, ceea ce se numește frământare sau preparare a cozonacilor. Pisicuțele fac acest lucru atunci când alăptează pentru a ajuta la obținerea mai mult lapte de la mama lor. Când pisicile adulte frământă, înseamnă de obicei că se simt super în siguranță și relaxate în preajma ta. Este un comportament confortabil și fericit, care arată că pisica ta are cu adevărat încredere în casa ei și în tine.

Îngrijire

Pisicile care se simt în siguranță vor îngriji adesea oamenii în care au încredere. Când pisica ta este suficient de relaxată pentru a te linge sau a te îngriji ușor, este un semn clar că se simte confortabil și are o legătură puternică cu tine.

Frecarea feței de tine

Când o pisică își freacă fața de tine este mai mult decât un gest dulce, este un comportament natural prin care te marchează ca parte a teritoriului său folosind glandele odorifere situate pe obraji. Acesta este un semn puternic că pisica ta se simte în siguranță, are încredere în tine și te consideră un membru iubit al grupului său social. Înțelegerea acestui limbaj corporal afectuos al pisicilor te ajută să recunoști unul dintre numeroasele semne că pisica ta este fericită și în siguranță.

Clipit lent

Unii iubitori de pisici numesc clipitul lent „clipitul de dragoste” sau „sărutul pisicii” deoarece pisicile o fac atunci când au încredere în cineva și vor să arate afecțiune.

Ținerea cozii în sus

O pisică care își ține coada sus este un semn clasic de încredere și confort. Împreună cu alte limbaje corporale încrezătoare, cum ar fi urechile ridicate și o postură relaxată, acest comportament indică faptul că pisica ta se simte în siguranță și fericită în împrejurimile sale. Recunoașterea acestui semn pozitiv te poate ajuta să înțelegi mai bine starea emoțională a pisicii tale și să consolidezi legătura dintre voi.

Vocalizări

Deși pisicile vocalizează adesea atunci când le este foame sau se plictisesc, vocalizările blânde și moi, cum ar fi vorbitul încet sau sunetele de ciripit similare cu torsul, pot fi un semn că pisica ta se simt în siguranță și relaxată. Înțelegerea acestor vocalizări subtile ale pisicilor este esențială pentru a recunoaște când prietenul tău felin este fericit și confortabil în mediul său.

Cum să-ți ajuți pisica să se simtă în siguranță și fericită

Unele pisici sunt în mod natural mai nervoase și se pot simți amenințate indiferent de ceea ce faci. Aceste pisici sensibile au nevoie de un spațiu liniștit și calm, fără zgomote puternice sau străini, plus acces facil la hrană și alte lucruri esențiale. Dar, în majoritatea cazurilor, există o mulțime de alte modalități prin care îți poți ajuta pisica să se simtă fericită, chiar dacă ai cea mai anxioasă pisică, potrivit paradepets.com.