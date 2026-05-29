5 plante rezistente la caniculă pentru un balcon plin de flori

Există însă plante care se adaptează uşor la secetă, soare puternic şi perioade ocazionale de neglijenţă, menţinându-şi aspectul decorativ pe tot parcursul sezonului.

Specialiştii în grădinărit recomandă câteva specii robuste, potrivite pentru spaţii exterioare expuse, cum sunt terasele şi balcoanele.

Lavanda: un clasic mediteranean care miroase a vacanță

Lavandula este una dintre cele mai populare alegeri pentru zonele însorite. Planta preferă solurile bine drenate şi nu tolerează excesul de apă, ceea ce o face ideală pentru ghivece.

Pe lângă aspectul decorativ, cu flori mov şi frunziş argintiu, lavanda este apreciată şi pentru parfumul intens, specific regiunilor mediteraneene. Îngrijirea este minimă, fiind necesară doar o tundere uşoară după înflorire pentru menţinerea formei.

Iasomie falsă: un arbust parfumat pentru serile pe terasă

Philadelphus coronarius este un arbust ornamental cunoscut pentru florile sale albe şi parfumul puternic. Se dezvoltă bine în zone însorite şi poate fi cultivat în ghivece de dimensiuni mari.

Planta este apreciată în special pentru mirosul intens al florilor, care poate transforma rapid un spaţiu exterior într-un loc decorativ cu aspect romantic. Necesită întreţinere redusă, constând în tăieri periodice şi un sol bine drenat.

Hortensii decorative: mici, luxuriante și surprinzător de durabile

Hydrangea arborescens Invincibelle reprezintă o selecţie mai rezistentă a hortensiilor clasice. Aceste soiuri sunt adaptate pentru cultivarea în ghivece şi pot înflori pe toată durata verii.

Florile sunt bogate, globulare, în nuanţe de roz sau alb. Planta preferă solul umed, dar bine drenat, şi se dezvoltă optim în locuri însorite sau parţial umbrite.

Coacăze înflorite: un spectacol de primăvară în ghiveci

Ribes sanguineum este un arbust apreciat pentru florile sale roz care apar primăvara devreme. Se adaptează bine la cultivarea în containere mari şi rezistă atât la soare, cât şi la perioade scurte de secetă.

Pe lângă rolul decorativ, planta atrage polenizatori precum albinele, contribuind la biodiversitatea urbană.

Salvia: înflorește mult timp și nu se plânge

Salvia nemorosa este o specie perenă rezistentă, apreciată pentru înflorirea îndelungată şi întreţinerea redusă. Preferă soarele şi solurile bine drenate, fiind ideală pentru zonele expuse.

Florile sale mov atrag insecte polenizatoare şi pot fi refăcute prin tăierea inflorescenţelor ofilite, stimulând o nouă înflorire.

Plante rezistente pentru spaţii expuse

Specialiştii spun că succesul unei terase verzi nu depinde doar de specie, ci şi de condiţiile de plantare: ghivece suficient de mari, drenaj corect şi expunere adecvată la soare.

Plantele rezistente la secetă pot menţine un aspect decorativ constant chiar şi în perioadele de caniculă, reducând semnificativ necesarul de întreţinere şi udare frecventă, potrivit citymagazine.si.