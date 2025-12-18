7 locuri din casă unde NU trebuie să amplasezi bradul de Crăciun

Poziționarea greșită a acestuia poate bloca energia pozitivă, provcând oboseală, ceartă și pierderi financiare.

7 zone din casă de evitat

Surse de căldură

Nu amplasa bradul de Crăciun în apropierea caloriferelor, centraleelor termice, sobelor ori șemineelor. Focul distruge energia bradului, aducând epuizare și iritabilitat în familie.

Ușa de la intrare

Evită poziționarea bradului aproape de ușa de la intrare deoarece provoacă o stagnare a energiei și senzația că nimic nu merge.

Holuri sau locuri înguste

Nu pune bradul de Crăciun pe hol sau în spații înguste deoarece se întrerupe fluxul energetic și induce agitație și neliniște.

Ușa de la balcon

Curenții de aer destabilizează armonia, provocând schimbări bruște de dispoziție, așa că nu amplasa bradul în apropierea ușii de la balcon.

Aer condiționat

Nu pune bradul de Crăciun sub aparatul de aer condiționat deoarece aduce oboseală psihică și lpsă de concentrare.

Dormitor

Nu poziționa bradul de Crăciun în dormitor sau în camera copiilor deoarece perturbă somnul și concentrarea, mai ales la cei mici.

Baie

Cel mai rău loc penttru bradul de Crăcun este baia. Această poziție aduce pierderi financiare, cheltuieli neașteptate și scăderea vitalității.

Cel mai bun loc pentru bradul de Crăciun

Cel mai bun loc din casă pentru bradul de Crăciun este la sud-est, într-o cameră luminoasă unde familia petrece timp împreună, potriivit a1.ro.