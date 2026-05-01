7 utilizări ale oțetului în grădină: Cum să scapi de buruieni și dăunători

Specialiștii în horticultură spun că, folosit corect, oțetul poate rezolva mai multe probleme frecvente din grădină, fără a apela la substanțe chimice agresive.

Proprietățile oțetului

Datorită conținutului de acid acetic, oțetul poate acționa ca un erbicid de contact, afectând structura celulară a plantelor nedorite. Este eficient mai ales în cazul buruienilor tinere, însă trebuie aplicat cu atenție, direct pe plantele vizate, pentru a evita deteriorarea culturilor din jur.

Experții recomandă folosirea acestuia în zone precum alei, trotuare sau spații pavate, unde riscul de afectare a plantelor ornamentale este mai redus.

Curățarea uneltelor de grădină

Oțetul poate fi folosit și pentru întreținerea uneltelor. Piesele afectate de rugină pot fi lăsate la înmuiat câteva ore, iar depunerile vor fi îndepărtate mai ușor. Metoda este utilă mai ales pentru uneltele depozitate în condiții improprii.

Îndepărtarea depunerilor de pe alei

Pentru aleile din piatră sau pavele, un amestec simplu de apă și oțet poate ajuta la eliminarea depunerilor de calcar sau minerale.

Soluția contribuie la curățarea suprafețelor și redarea aspectului inițial.

Alungarea insectelor

Oțetul diluat poate fi utilizat și pentru ținerea la distanță a unor insecte, în special furnici. Pulverizat în zonele problematice, acesta poate perturba traseele olfactive ale insectelor, însă efectul este temporar și necesită reaplicare.

Descurajarea animalelor

Mirosul puternic al oțetului poate ține departe anumite animale sălbatice, precum iepurii sau căprioarele.

O soluție frecvent utilizată este îmbibarea unor bucăți de material textil în oțet și amplasarea lor la marginea grădinii.

Curățarea adăpătoarelor pentru păsări

Locurile de apă și hrană pentru păsări pot fi igienizate cu un amestec diluat de oțet, care ajută la îndepărtarea algelor și a mucegaiului. Specialiștii recomandă clătirea temeinică după utilizare.

Întreținerea ghivecelor de lut

Ghivecele din teracotă pot acumula în timp depuneri de săruri sau mușchi. Acestea pot fi curățate prin înmuiere într-o soluție de oțet și apă, urmată de frecare și clătire.

O alternativă accesibilă, dar cu limite

Deși oțetul este o soluție ieftină și la îndemână, specialiștii atrag atenția că utilizarea sa trebuie făcută cu prudență. Aplicat în exces sau incorect, poate afecta și plantele dorite ori solul, notează marthastewart.com.

În concluzie, oțetul rămâne un aliat util în grădinărit, mai ales pentru cei care caută metode simple și mai puțin agresive pentru întreținerea spațiilor verzi.