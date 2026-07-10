8 copaci pe care să NU îi plantezi în grădină. Îți pot distruge curtea fără să îți dai seama

Unele dezvoltă rădăcini agresive care afectează aleile și fundațiile, altele lasă în urmă cantități mari de fructe, semințe sau frunze, iar unele sunt considerate invazive.

Înainte de a alege un arbore pentru grădină este recomandat să iei în calcul dimensiunea pe care o va avea la maturitate, sistemul radicular, necesarul de întreținere și impactul asupra spațiului din jur.

1. Liquidambar (Liquidambar styraciflua)

Cunoscut pentru culorile spectaculoase ale frunzelor toamna, acest arbore produce fructe țepoase care cad în număr mare și pot deveni un pericol pe alei și trotuare. Semințele se răspândesc ușor, iar în fiecare câțiva ani apar numeroși puieți nedoriți.

2. Părul Bradford (Pyrus calleryana)

În numeroase regiuni, această specie este considerată invazivă. Lemnul este fragil și se rupe ușor în timpul furtunilor, iar florile emană un miros neplăcut. În plus, arborele se răspândește rapid și afectează vegetația locală.

3. Arțarul argintiu (Acer saccharinum)

Deși este apreciat pentru aspectul său, arțarul argintiu dezvoltă rădăcini superficiale și foarte viguroase, care pot deteriora trotuarele, aleile și chiar fundațiile locuințelor. Ramurile sale sunt fragile, iar primăvara produce cantități mari de semințe.

4. Plopul oriental (Populus deltoides)

Este un arbore care crește foarte repede și atinge dimensiuni impresionante, însă rădăcinile sale pot afecta infrastructura din jur, inclusiv sistemele de canalizare sau fosele septice. În plus, produce numeroase semințe și resturi vegetale.

Citește și Grădinărit: Greșeala care îți distruge gazonul

5. Nucul negru (Juglans nigra)

Pe lângă faptul că lasă să cadă nuci grele, care pot deteriora mașinile sau mobilierul de grădină, această specie produce juglonă, o substanță care împiedică dezvoltarea anumitor plante din apropiere.

6. Dudul alb (Morus alba)

Fructele sale pătează aleile și terasele, atrag păsările și generează multă murdărie. Totodată, rădăcinile sunt agresive, iar polenul produs de exemplarele masculine poate provoca alergii.

7. Tuia uriașă (Thuja plicata)

Folosită frecvent pentru garduri vii, această specie poate ajunge la peste 18 metri înălțime dacă nu este întreținută corespunzător. În spațiile mici poate deveni rapid dificil de controlat.

8. Mimoza (Albizia julibrissin)

Florile sale spectaculoase ascund o serie de probleme. Arborele dezvoltă rădăcini agresive, produce numeroase păstăi cu semințe care se răspândesc ușor și are un lemn fragil, predispus la rupere în timpul furtunilor. În multe regiuni este considerat o specie invazivă, potrivit southernliving.com.

Ce trebuie să știi înainte de a planta un copac

Specialiștii recomandă să alegi arborele în funcție de spațiul disponibil și de rolul pe care îl va avea în grădină. Printre cele mai importante aspecte de analizat sunt:

dimensiunea pe care o va avea la maturitate, atât în înălțime, cât și ca lățime a coroanei;

dezvoltarea sistemului radicular și distanța față de casă, trotuare sau conducte;

necesarul de întreținere și cantitatea de frunze, fructe sau semințe pe care o produce;

condițiile de sol și expunerea la soare;

caracterul invaziv al speciei și impactul asupra vegetației din jur.

O alegere făcută din timp, pe baza acestor criterii, poate preveni costuri de întreținere ridicate și probleme care apar odată cu dezvoltarea arborelui.