Atentie la bradul de Crăciun! Ce vietăți se pot ascunde în crengi și cum să scapi de ele

Potrivit expertului Sophie Thorogood de la Pest-Stop, vara caldă din 2025 a dus la o creștere semnificativă a populațiilor de insecte, iar unele dintre acestea și-au găsit adăps și în brazi.
Ce insecte se pot ascunde în bradul de Crăciun
Gândaci, muște, molii și păianjeni sunt printre cele mai frecvente insecte găsite în brazi proaspăt tăiați.
Păianjenii depun ouă care pot ecloza datorită căldurii din locuințe, iar afidele minuscule sau acarienii pot provoca pete și îngălbeniri ale acelor bradului.
Dacă bradul stă în apă sau în pământ, acesta poate deveni un mediu favorabil pentru diverse tipuri de muște.
Cum scapi de insecte înainte de a aduce bradul în casă
Inspectează bradul atent și scutură-l bine înainte să-l aduci acasă pentru a speria păianjenii și a observa pânze sau ouă.
Îndepărtează eventualele pânze sau ouă cu o perie sau cu aspiratorul, evitând spray-urile chimice care pot afecta copiii și animalele de companie.
Verifică și cutiile cu decorațiuni, care pot adăposti dăunători, mai ales dacă au stat închise de anul trecut.
Asigură-te că zona în care pui bradul este bine aerisită și uscată pentru a descuraja înmulțirea insectelor.
Chiar dacă un păianjen sau o insectă ajunge în casă, nu este motiv de îngrijorare: sunt inofensive și pot fi mutate afară prin metoda paharului și foii de hârtie, potrivit a1.ro.