Atentie la bradul de Crăciun! Ce vietăți se pot ascunde în crengi și cum să scapi de ele

Potrivit expertului Sophie Thorogood de la Pest-Stop, vara caldă din 2025 a dus la o creștere semnificativă a populațiilor de insecte, iar unele dintre acestea și-au găsit adăps și în brazi.

Ce insecte se pot ascunde în bradul de Crăciun

Gândaci, muște, molii și păianjeni sunt printre cele mai frecvente insecte găsite în brazi proaspăt tăiați.​

Păianjenii depun ouă care pot ecloza datorită căldurii din locuințe, iar afidele minuscule sau acarienii pot provoca pete și îngălbeniri ale acelor bradului.​

Dacă bradul stă în apă sau în pământ, acesta poate deveni un mediu favorabil pentru diverse tipuri de muște.​

Cum scapi de insecte înainte de a aduce bradul în casă

Inspectează bradul atent și scutură-l bine înainte să-l aduci acasă pentru a speria păianjenii și a observa pânze sau ouă.​

Îndepărtează eventualele pânze sau ouă cu o perie sau cu aspiratorul, evitând spray-urile chimice care pot afecta copiii și animalele de companie.​

Verifică și cutiile cu decorațiuni, care pot adăposti dăunători, mai ales dacă au stat închise de anul trecut.​

Asigură-te că zona în care pui bradul este bine aerisită și uscată pentru a descuraja înmulțirea insectelor.​

Chiar dacă un păianjen sau o insectă ajunge în casă, nu este motiv de îngrijorare: sunt inofensive și pot fi mutate afară prin metoda paharului și foii de hârtie, potrivit a1.ro.