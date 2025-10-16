10 lucruri din bucătărie pe care trebuie să le arunci chiar acum. Sfaturile experților pentru o casă mai curată și mai sănătoasă

1. Bureții vechi — un focar de bacterii

Un studiu publicat în Journal of Applied Microbiology în 2022 a arătat că bureții de bucătărie sunt printre cele mai contaminate obiecte din casă, plini de bacterii periculoase. Indiferent dacă sunt antibacterieni sau clasici, după câteva săptămâni de folosire devin un risc sanitar, potrivit Eating Well.

USDA avertizează că nu există o metodă sigură de dezinfectare completă a bureților — nici fierberea, nici microundele nu garantează eliminarea bacteriilor. Recomandarea: înlocuiește buretele des și aruncă-l imediat dacă miroase neplăcut. În plus, o alternativă mai igienică sunt periuțele de vase, care adăpostesc mai puține bacterii.

2. Tocătoarele uzate

Fie că sunt din lemn sau plastic, tocătoarele vechi pline de șanțuri trebuie înlocuite. Aceste crăpături adăpostesc bacterii care pot contamina alimentele. USDA recomandă folosirea a două tocătoare — unul pentru carne crudă și altul pentru legume și pâine.

Cele din bambus sunt o alegere mai sigură, fiind mai rezistente și mai puțin poroase. Iar pentru curățenie perfectă, spală tocătoarele solide în mașina de spălat vase, dar evită acest lucru la cele laminate, care se pot crăpa.

3. Ustensilele deteriorate

Lingurile de lemn crăpate, spatulele topite sau ustensilele din plastic negru pot fi periculoase. Bucăți mici de material se pot desprinde în mâncare, reprezentând un risc de înghițire și de contaminare.

Chef Sylvia Fountaine recomandă să le înlocuiești imediat și, dacă ai un model preferat, să cumperi mai multe bucăți de rezervă. Atenție și la ustensilele din plastic negru — unele pot conține materiale reciclate din electronice cu substanțe toxice.

4. Electrocasnicele nefolosite (și manualele lor)

Aparatele de bucătărie pe care nu le mai folosești ocupă spațiu valoros. Fă o selecție sinceră: păstrează doar ce folosești des, iar restul donează-le sau vinde-le.

Organizatoarea Stacey Agin Murray amintește că și manualele aparatelor pe care nu le mai ai reprezintă o formă de dezordine. Păstrează-le doar pe cele utile și renunță la restul.

5. Condimentele, tacâmurile și paiele de la takeout

Plicurile cu ketchup, sos de soia, paiele și tacâmurile de unică folosință pot părea inofensive, dar adună rapid dezordine. În plus, condimentele expirate își pierd gustul și culoarea. Verifică-le periodic și păstrează doar ce folosești. Când comanzi mâncare, cere explicit să nu ți se includă accesorii inutile.

6. Magneții de frigider

De la suveniruri la magneți cu reclame, frigiderul poate deveni un panou aglomerat. Selectează doar câțiva preferați și depozitează restul. Vei fi surprins cât de „aerisit” va părea spațiul tău după o simplă curățare vizuală.

7. Condimentele vechi

Condimentele își pierd aroma după 2–4 ani (cele întregi) sau 3 ani (cele măcinate), potrivit USDA. Dacă nu mai știi când le-ai cumpărat, e momentul să le înlocuiești.

Sfat util: cumpără cantități mici, din zona de vrac, și notează data pe etichetă. Astfel, vei evita risipa și vei avea mereu arome proaspete.

8. Cafeaua veche

Cafeaua își pierde aroma rapid după deschidere — în special cea măcinată. Depoziteaz-o într-un recipient ermetic, într-un loc răcoros și întunecat, și consum-o în maximum două săptămâni.

Dacă totuși ai cafea veche, nu o arunca — o poți folosi în prăjituri cu ciocolată, pentru a intensifica gustul desertului.

9. Uleiurile de gătit râncede

Uleiurile au o durată de viață limitată. După deschidere, își pierd aroma și devin acre. Uleiul de măsline, de exemplu, rezistă doar câteva luni. Dacă nu știi de când e deschisă sticla, mai bine scapă de ea.

10. Mâncarea afectată de arsură de congelare

Congelatorul nu e o capsulă a timpului. Alimentele păstrate prea mult capătă arsuri de congelare, pierzând gustul și textura.

Scrie pe fiecare pachet data la care a fost pus la congelator. USDA recomandă consumul preparatelor congelate în 3–4 luni, pentru a păstra calitatea optimă.

Concluzie: O bucătărie curată înseamnă o minte limpede

Fie că vrei să eviți risipa alimentară sau doar să ai o bucătărie mai ordonată, scapă regulat de obiectele inutile.

Organizatoarea Lauren Saltman recomandă sortarea pe categorii: „Este o metodă excelentă de a observa dublurile și de a decide ce nu mai folosești. Dacă un obiect nu ți-a fost de ajutor în ultimele luni, e timpul să-l lași în urmă.”