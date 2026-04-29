Câinii suferă în tăcere: semnele pe care nu trebuie să le ignori

Medicii veterinari avertizează că există o serie de semnale subtile care pot indica probleme serioase, dar care sunt frecvent trecute cu vederea.

De ce câinii își ascund durerea

În natură, animalele tind să își ascundă slăbiciunile pentru a nu deveni vulnerabile. Acest instinct se păstrează și la câinii domestici. Astfel, chiar și atunci când suferă, aceștia pot părea „normali” la prima vedere.

În realitate, durerea se manifestă mai ales prin schimbări de comportament, stare sau obiceiuri zilnice. Observarea acestor detalii poate face diferența între o problemă depistată la timp și una agravată.

Schimbările de comportament, primul semnal de alarmă

Unul dintre cele mai frecvente semne ale durerii este modificarea comportamentului.

Un câine care era jucăuș și sociabil poate deveni:

iritabil sau retras;

dezinteresat de joacă;

mai puțin afectuos.

Unii câini evită contactul fizic, în timp ce alții caută mai multă liniște și izolare. Aceste schimbări nu țin întotdeauna de dispoziție sau vârstă, ci pot indica un disconfort fizic.

Activitate redusă și evitarea mișcării

Durerea influențează rapid modul în care câinele se mișcă.

Semnele pot include:

ridicare mai lentă;

ezitare la sărituri;

evitarea scărilor;

oboseală rapidă la plimbări.

Chiar dacă nu șchiopătează vizibil, reducerea treptată a activității poate indica dureri cronice, cum ar fi cele articulare sau musculare.

Modificări ale apetitului și consumului de apă

Durerea poate afecta și obiceiurile de bază ale câinelui.

Printre semne se numără:

lipsa poftei de mâncare;

mâncatul mai lent decât de obicei;

creșterea sau scăderea consumului de apă.

Aceste simptome pot fi asociate cu probleme interne, dentare sau digestive și necesită atenție.

Limbajul corpului spune mai mult decât pare

Câinii comunică în principal prin limbaj corporal, iar acesta oferă indicii importante.

Semnele care pot indica durere includ:

rigiditate corporală;

capul lăsat;

postură tensionată;

poziții neobișnuite în timpul odihnei.

De asemenea, un câine care linge sau mușcă frecvent o anumită zonă încearcă, de multe ori, să își calmeze singur durerea.

Tulburări de somn și schimbări de ritm

Durerea afectează și odihna.

Câinele poate:

să se trezească des noaptea;

să își schimbe frecvent poziția;

să pară neliniștit;

sau, dimpotrivă, să fie excesiv de somnoros.

Schimbările bruște ale ritmului de somn pot semnala o problemă care necesită investigare.

Când trebuie mers la veterinar

Orice schimbare persistentă sau apărută brusc în comportamentul, mișcarea sau starea generală a câinelui ar trebui evaluată de un medic veterinar.

Specialiștii subliniază că depistarea timpurie a durerii este esențială pentru tratament eficient și pentru menținerea unei bune calități a vieții.

Chiar dacă simptomele nu par grave, un control preventiv este adesea cea mai bună decizie.

Câinii nu pot spune când îi doare ceva, dar transmit semnale subtile. Înțelegerea acestor semne înseamnă mai mult decât grijă – înseamnă responsabilitate și respect față de bunăstarea animalului.

Atenția la detalii poate face diferența dintre o problemă ignorată și una tratată la timp, oferindu-i câinelui o viață mai confortabilă și mai sigură.