Când recoltezi florile de lavandă? Păstrează planta înflorită toată vara

Temperaturile ridicate și înflorirea abundentă înseamnă că planta are nevoie de câteva îngrijiri simple, dar importante, pentru a continua să producă flori parfumate și pentru a rămâne viguroasă și anul viitor.

Specialiștii în grădinărit spun că, deși lavanda iubește soarele și rezistă bine la secetă, câteva greșeli frecvente făcute în timpul verii îi pot afecta dezvoltarea.

1. Îndepărtează florile ofilite pentru o nouă înflorire

Cea mai importantă lucrare din iulie este eliminarea florilor trecute.

Pe măsură ce florile se usucă, planta începe să consume energie pentru producerea semințelor, în loc să formeze noi inflorescențe.

Taie spicele florale imediat ce încep să se ofilească, deasupra primului rând de frunze verzi, fără să ajungi la partea lemnoasă a tulpinii.

Beneficii:

stimulează apariția unor noi flori;

prelungește perioada de înflorire;

menține planta compactă și îngrijită.

2. Recoltează lavanda la momentul potrivit

Iulie este cea mai bună lună pentru recoltarea lavandei.

Dacă vrei să o usuci pentru buchete, săculeți parfumați sau ceaiuri și deserturi, taie tulpinile chiar înainte ca florile să se deschidă complet.

Cel mai bun moment este dimineața, după ce roua s-a evaporat, dar înainte de căldura puternică de la prânz.

Astfel, florile își păstrează mai bine uleiurile esențiale și parfumul intens.

3. Nu tăia niciodată partea lemnoasă

Una dintre cele mai frecvente greșeli este tunderea excesivă.

Lavanda nu suportă să fie tăiată până în lemnul bătrân, deoarece din această zonă pornesc foarte greu lăstari noi.

În iulie se taie doar creșterile verzi și florile ofilite.

Tunderea de formare se face după încheierea înfloririi sau primăvara devreme.

4. Udă foarte rar, chiar și în timpul caniculei

Contrar a ceea ce cred mulți grădinari, lavanda nu trebuie udată zilnic în timpul verii.

Planta este adaptată secetei și suportă mult mai bine lipsa apei decât excesul de umiditate.

Udă doar dacă:

solul este complet uscat la câțiva centimetri adâncime;

planta este recent plantată;

perioada fără ploi este foarte lungă.

Excesul de apă poate provoca putrezirea rădăcinilor și reduce numărul florilor.

5. Nu fertiliza în exces

Lavanda preferă solurile sărace și bine drenate.

În iulie nu mai are nevoie de îngrășăminte, iar fertilizarea bogată în azot stimulează doar creșterea frunzelor, în detrimentul florilor și al parfumului.

Dacă solul este foarte sărac, o fertilizare ușoară se face primăvara sau la începutul verii, nu în plin sezon de înflorire.

6. Lasă câteva flori pentru albine și fluturi

Chiar dacă recoltezi lavanda sau îndepărtezi florile ofilite, lasă câteva spice înflorite pe plantă.

Lavanda este una dintre cele mai importante surse de nectar pentru:

albine;

fluturi;

bondari și alte insecte polenizatoare.

În perioadele de caniculă, aceste insecte găsesc tot mai greu plante bogate în nectar, iar lavanda le poate ajuta să supraviețuiască.

Cum îngrijești corect lavanda în iulie

Pe scurt, pentru o lavandă sănătoasă și parfumată:

taie florile ofilite;

recoltează florile înainte să se deschidă complet;

nu tăia partea lemnoasă;

udă doar atunci când solul este foarte uscat;

evită fertilizarea în timpul verii;

păstrează câteva flori pentru polenizatori.

Respectând aceste recomandări, lavanda va înflori mai mult timp, va avea un parfum mai intens și va intra mult mai puternică în sezonul următor.