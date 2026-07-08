Cum să folosești aerul condiționat pentru a-ți reduce factura la energie

Specialiștii în sisteme HVAC spun că alegerea între modurile „Auto” și „On” (Pornit) nu este doar o chestiune de preferință, ci și de eficiență.

Ce setare recomandă specialiștii

Experții susțin că, în majoritatea cazurilor, modul „Auto” este cea mai bună opțiune pentru utilizarea zilnică pe timpul verii. În această setare, ventilatorul funcționează doar atunci când compresorul răcește efectiv aerul, ceea ce reduce consumul de energie și ajută la eliminarea umidității din locuință.

Potrivit specialiștilor, această opțiune oferă un echilibru între confort, eficiență energetică și controlul nivelului de umiditate, fiind recomandată mai ales în locuințele bine izolate și dotate cu sisteme moderne de climatizare.

Când este util modul „Pornit”

Există însă situații în care setarea „On” poate avea avantaje. Dacă locuința are camere care se răcesc inegal sau există diferențe mari de temperatură între încăperi, ventilatorul care funcționează continuu poate distribui mai uniform aerul rece.

Totuși, specialiștii avertizează că această soluție ar trebui folosită doar temporar. Funcționarea permanentă a ventilatorului poate crește consumul de energie și poate reduce eficiența procesului de dezumidificare.

Izolația locuinței face diferența

Performanța fiecărei setări depinde și de caracteristicile casei. În locuințele moderne, bine izolate și cu conducte etanșe, modul „Auto” oferă cele mai bune rezultate.

În schimb, în casele mai vechi, unde există probleme de izolație sau umiditate ridicată, utilizarea modului „On” poate contribui la o circulație mai bună a aerului, însă fără a elimina complet disconfortul creat de umezeală.

Impactul asupra facturii la electricitate

Diferența de consum dintre cele două moduri nu este, în general, foarte mare. Specialiștii estimează că utilizarea ventilatorului în modul „On” poate însemna o creștere a costurilor cu aproximativ 5%, în funcție de sistem și de timpul de funcționare.

Din acest motiv, alegerea ar trebui făcută în funcție de nevoile locuinței și de nivelul de confort dorit, nu doar din dorința de a reduce factura.

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Modul „Auto” controlează mai bine umiditatea

Un alt argument important în favoarea setării „Auto” este controlul umidității. Atunci când compresorul funcționează, umezeala din aer se condensează pe serpentina aparatului și este evacuată.

Dacă ventilatorul continuă să funcționeze după oprirea compresorului, așa cum se întâmplă în modul „On”, o parte din apa acumulată se poate evapora din nou și revine în încăpere. Rezultatul este un aer mai umed și senzația de disconfort, chiar dacă temperatura indicată de termostat este scăzută.

Termostatele inteligente sunt importante

Modelele moderne de termostate permit programarea aparatului de aer condiționat astfel încât acesta să pornească automat înainte ca proprietarii să ajungă acasă. Astfel, locuința este deja răcită la sosire, fără ca sistemul să funcționeze toată ziua în lipsa acestora.

Sfaturile experților

În cele mai multe situații, modul „Auto” rămâne alegerea recomandată pentru sezonul cald, deoarece consumă mai puțină energie, controlează mai bine umiditatea și oferă un nivel ridicat de confort.

Modul „On” poate fi util în anumite cazuri, însă este recomandat doar atunci când există probleme de distribuție a aerului sau diferențe mari de temperatură între camere, notează southernliving.com.