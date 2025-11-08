Cum să îndepărtezi mucegaiul de pe suprafețele din casa ta

Anumite tipuri de mucegai, cum ar fi Stachybotrys chartarum, cunoscut și sub numele de „mucegai negru”, pot provoca simptome alergice, precum strănutul și erupțiile cutanate, așa că este important să rezolvi rapid problema.

Cum previi apariția mucegaiului

Este întotdeauna ideal să previi mucegaiul înainte ca acesta să apară. Cheia prevenției este controlul umidității din interiorul casei, fie că este vorba de repararea unor scurgeri mici, investiția într-un dezumidificator sau ventilarea corespunzătoare a casei. U

Folosește dezumidificatoare

Nivelurile de umiditate nu trebuie să depășească 50%. Asigurați-vă că folosiți un dezumidificator potrivit pentru zona pe care o tratați. Un dezumidificator cu o capacitate de eliminare de 4,5 litri este ideal pentru o cameră de 45 de metri pătrați. Veți avea nevoie de încă 4 litri pentru fiecare 45 de metri pătrați în plus.

Ventilază sursele generatoare de umiditate

Ventilatoarele de baie și uscătoarele de rufe ar trebui să aibă orificii de ventilație spre exterior.

Deschide ușile și ferestrele din baie

Acest lucru va ajuta ventilatorul de evacuare al băii în timpul și după dușuri, permițând umezelii să iasă.

Aerisește baia

Când perdeaua sau ușa este închisă, umezeala durează mai mult să se evapore și să se usuce. De asemenea, ar trebui să întindeți parțial perdeaua de duș, astfel încât să se usuce mai repede.

Reetanșează liniile de rosturi ale plăcilor de faianță

Repetați procesul de etanșare în fiecare an pentru a ajuta la impermeabilizarea pereților și a podelelor.

Evită depozitarea obiectelor în locuri umede

Nu lăsați lenjeria, cărțile și mobilierul în subsol sau pod dacă recipientele de depozitare etanșe nu sunt o opțiune.

Cum scapi de mucegaiul de la duș

Mucegaiul se înmulțește în condiții calde și umede, făcând posibilă dezvoltarea pe plăcile de duș, rosturi și căptușelile de plastic ale perdelelor. Cu soluția de curățare potrivită este ușor să vă protejați dușul de petele inestetice de mucegai.

Măsuri de siguranță

Folosiț protecție pentru ochi și mâini și, dacă sunteți deosebit de sensibil la vapori, luați în considerare purtarea unei măști.

Deschideți fereastra și porniți ventilatorul băii pentru o ventilație adecvată.

Pulverizați un produs de curățare pe petele de mucegai. Aplicați un produs de curățare pentru rosturi sau un produs de îndepărtare a mucegaiului, conform instrucțiunilor producătorului. Pentru căptușeala perdelelor, pulverizați un produs de curățare a mucegaiului sigur pentru plastic.

Așteptați până la cinci minute pentru ca petele să dispară. Petele de mucegai ar trebui să înceapă să se estompeze rapid. Asigurați-vă că vă deplasați într-o zonă bine ventilatăă. Dacă petele persistă, folosiți un burete de frecat care nu zgârie sau o perie pentru rosturi.

Folosiți un cap de duș portabil pentru a clăti întregul duș cu apă fierbinte. Dacă nu aveți un pulverizator portabil, umpleți o cană cu apă și turnați-o pe pereții dușului, în toate colțurile, pentru a clăti rosturile și lungimea căptușelii de plastic a perdelei.

Lăsați perdeaua de duș pe jumătate deschisă pentru a se usca la aer. Poziționați perdeaua sau căptușeala astfel încât să existe pliuri lejere, ceea ce permite suprafeței și dușului în sine să se usuce complet la aer.

Sfat de expert: Puteți spăla perdelele și căptușelile de duș din plastic la mașina de spălat. Alegeți ciclul delicat sau ciclul normal scurt cu apă caldă sau fierbinte, apoi adăugați detergent de rufe și înălbitor sigur pentru țesături. Spălați-l cu niște prosoape vechi pentru a ajuta la frecare. Puneți-l în uscător la temperatură mică doar pentru câteva minute (nu-l lăsați niciodată nesupravegheat), apoi agățați-l din nou pentru a se usca complet.

Cum să scapi de mucegaiul din exterior

Indiferent dacă te confrunți cu un climat umed sau cu zone din exteriorul casei care tind să acumuleze umezeală, este posibil să observi creșterea mucegaiului în afara casei. Aceasta poate arăta ca pete de mucegai pe podele de beton, trotuare sau terase din lemn. Cel mai bun mod de a trata mucegaiul în exterior va depinde de suprafața pe care o tratezi.

Puneți echipament de protecție, care este la fel de important atunci când lucrați în aer liber. De asemenea, ar trebui să mutați mobilierul sau decorațiunile din apropier,e care se pot deteriora în timp ce pulverizați sau frecați.

Pulverizați părți egale de înălbitor și apă direct pe podelele de beton sau trotuare pentru a combate mucegaiul. Folosiți o perie de frecat și mișcați circular pentru a îndepărta petele de mucegai.

Aplicați o soluție de curățare pentru exterior pe suprafețele delicate, cum ar fi mobilierul de exterior și podelele terasei.

Clătiți bine zona cu furtunul sau o găleată cu apă curată. De asemenea, puteți utiliza o mașină de spălat cu presiune pentru o curățare sau o clătire mai profundă.

Cum să îndepărtezi mucegaiul de pe pereți

Dacă observați mucegai pe pereți sau tavane din gips-carton sau ipsos, îl puteți face să dispară fără a înlocui niciun material. Dar dacă mucegaiul apare pe o suprafață foarte poroasă, cum ar fi o placă de tavan, cel mai bine este să îl înlocuiți imediat.

Sfat de la expert: Este important să purtați ochelari de protecție pentru a preveni stropirea cu substanțe de curățare a ochilor atunci când îndepărtați mucegaiul de pe tavane sau din zonele de deasupra capului.

Curățați suprafața. Aplicați echipamentul de protecție și asigurați-vă că zona este bine ventilată. Amestecați puțin detergent de vase cu apă. Folosiți un burete sau o perie pentru a aplica soluția cu mișcări circulare mici.

Clătiți și lăsați să se usuce. Curățați bine buretele, apoi scufundați-l în apă curată și stoarceți-l bine înainte de a șterge suprafața. Lăsați-l să se usuce complet la aer.

Continuați cu o soluție de apă și înălbitor: Amestecați ¾ de cană de înălbitor cu clor cu un galon de apă caldă sau 3 linguri de înălbitor într-un litru de apă pentru petele mai mici. Purtând mănuși de cauciuc, aplicați amestecul de apă și înălbitor pe pete cu un burete sau o perie de curățare.

Lăsați să acționeze cinci minute, apoi frecați. Acordați timp soluției de înălbitor cu apă să pătrundă în petele de mucegai, apoi mișcați buretele sau peria în cercuri mici pentru a agita ușor zona.

Clătiți complet și uscați la aer. Folosiți apă caldă pentru a spăla zona și uscați-o cu o cârpă curată înainte de a o lăsa să se usuce la aer.

Cum se îndepărtează mucegaiul de pe lemn

În zonele cu umiditate mai mare și ventilație slabă - cum ar fi bucătăria, baia sau subsolul - puteți descoperi mucegai pe dulapuri, mese de toaletă, mobilier sau lambriuri din lemn, mai ales dacă suprafața își pierde finisajul sau etanșarea.

Aspirați orice spori liberi. Folosiți echipamentul de protecție și asigurați-vă că zona este bine ventilată. Folosind un aspirator cu filtru HEPA, treceți peste pete de câteva ori cu accesoriul perie moale.

Aplicați cu un burete o soluție cu săpun. Amestecați câteva picături de detergent de vase cu puțină apă și tamponați soluția pe suprafață cu un burete, având grijă să nu saturați lemnul. Frecați ușor pentru a îndepărta petele de mucegai.

Clătiți cu o cârpă curată și umedă. Înmuiați o cârpă de curățare în apă curată și stoarceți-o bine înainte de a șterge suprafața.

Continuați cu o cârpă curată și uscată. Nu doriți ca lemnul să rămână ud mult tim, deoarece ar putea deteriora finisajul, așa că lucrați rapid și ștergeți orice umiditate rămasă.

Cum să scăpați de mucegaiul de pe țesături

Când hainele, prosoapele sau țesăturile depozitate sunt expuse la umiditate sau umezeală pentru o perioadă lungă de timp, mucegaiul poate apărea și se poate dezvolta. Urmați acești pași atunci când găsiți mucegai pe articole din țesături care pot fi spălate la mașină.

Sfat de expert: Dacă găsiți mucegai pe o țesătură care nu poate fi spălată la mașină, duceți-o la curățătorie chimică pentru a vă ajuta să îndepărtați aceste pete încăpățânate.

Periați excesul de mucegai. Mai întâi, scoateți obiectul afară pentru a preveni pătrunderea sporilor de mucegai în exces în casă. Folosiți echipament de protecție, apoi mișcați ușor o cârpă uscată, o perie sau un prosop de hârtie înainte și înapoi de câteva ori peste zonă pentru a slăbi și a elibera orice mucegai de pe suprafață.

Tratați petele cu detergent de rufe lichid. Frecați una sau două picături cu degetele înmănușate. Spălați-l în mașina de spălat la cea mai mare temperatură sigură pentru material, adăugând înălbitor cu clor sau înălbitor fără clor, conform instrucțiunilor de îngrijire ale articolului. (Verificați eticheta de îngrijire pentru a vă asigura.)

Uscați la aer. Evitați uscarea articolului în uscător până când nu sunteți sigur că petele de mucegai au fost îndepărtate.

Care este diferența dintre mucegai și igrasie

Igrasia este de obicei mai vizibilă în stadiile incipiente și apare sub formă de puncte albe sau gri, sub formă de pulbere. Poate deveni galbenă sau maronie, dar, în general, rămâne destul de plată. Mucegaiul apare mai închis la culoare, adesea în nuanțe de roșu, verde sau negru și poate avea o textură pufoasă.

Deși igrasia este de obicei mai puțin periculoasă decât anumite tipuri de mucegai (gândiți-vă la mucegaiul negru), ambele ciuperci microscopice pot cauza probleme de sănătate și daune casei. D

Soluții pentru eliminarea mucegaiului

Dacă ești în căutarea unei soluții naturale pentru a elimina mucegaiul, peroxidul de hidrogen și oțetul sunt două opțiuni de încercat. Reține, totuși, că acestea pot dura mai mult timp să acționeze decât înălbitorul și este posibil să nu îndepărteze petele sau să nu fie la fel de eficiente pe toate tipurile de mucegai sau pe toate suprafețele:

Peroxid de hidrogen: Prepară o soluție de 3% peroxid de hidrogen într-o sticlă cu pulverizator și aplică-o pe zona afectată. Las-o să acționeze timp de 10 minute, apoi freacă mucegaiul.

Oțet: Toarnă oțet alb nediluat într-o sticlă cu pulverizator și aplică-l pe zona cu mucegai. Lasă-l să acționeze o oră, apoi șterge zona cu apă și las-o să se usuce.

Dacă zona cu mucegai este extinsă și mai mare de 60 cm pe 60 cm, apelează la un profesionist pentru a o îndepărta în siguranță. Când te confrunți cu mai multe pete de mucegai, ar putea fi un semn al unei probleme mai mari de umiditate. Apelează la un antreprenor specializat în restaurarea daunelor provocate de apă sau impermeabilizare pentru a evalua și a rezolva problema, potrivit goodhousekeeping.com.