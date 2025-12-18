Cum protejezi bradul de Crăciun de curiozitatea pisicii: Sfaturi pentru o conviețuire armonioasă

Acest comportament poate însemna dărâmarea pomului, ornamente distruse și nervi întinși la maxim.

Cum să ții pisica departe de brad

Există câteva metode simple pentru a menține bradul în siguranță și a te bucura de sărbători liniștite.

Nu împodobi bradul

Începe prin a instala bradul fără a-l împodobi câteva zile. Pisica se va acomoda treptat cu noul decor și îș va satisface curiozitatea fără a deteriora ornamentele.

Ulterior interesul ei va scădea, iar dacă se mai arată totuși trasă de el, decorează doar jumătatea superioară a bradului.

Ornamente sigure

Folosește ornamente prietenoase cu pisicile. Evită-le pe cele fragile sau din sticlă și optează pentru bile din hârtie sau jucării speciale pentru pisici.

Spații speciale

Alternativ, creează spații verticale în cameră – copaci pentru pisici, pervazuri largi sau rafturi – pentru ca pisica să-și satisfacă dorința de a se cățăra și a se juca fără a ataca bradul.

Brad separat

Poți oferi pisicii un alt brad, decorat special pentru ea. Un astfel de cadou o va distra și o va ține departe de cel principal. Amplasează bradul într-o zonă strategică, departe de mobilierul pe care pisica se poate urca ușor, iar dacă este posibil, într-o cameră în care nu are acces permanent.

Bradul natural nu este toxic pentru pisici dar acele și soluțiile din apă pot provoca iritații sau tulburări gastrointestinale.

Brazii artificiali sunt mai siguri dar există riscul de sufocare sau obstrucție intestinală dacă pisica mestecă bucăți din el.

Luminițele și firele electrice pot fi, de asemenea, periculoase, așa că asigură-te că pisica nu le roade și nu se încurcă în ele, potrivit catine.ro.