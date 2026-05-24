Detergent de rufe lichid sau pudră: Care este mai eficient?

Detergentul lichid și cel sub formă de pudră promit, în egală măsură, curățare eficientă, protejarea țesăturilor și prospețime, însă fiecare vine cu avantaje și limitări specifice.

Specialiștii spun că diferențele dintre cele două țin mai degrabă de tipul de rufe spălate, temperatura apei și nevoile utilizatorului, decât de o superioritate clară a unuia dintre produse.

Detergent lichid: temperaturi scăzute și textile delicate

Detergentul lichid este preferat în special pentru programele de spălare rapide și la temperaturi joase, datorită capacității de a se dizolva complet. Acesta este recomandat pentru haine delicate, articole sport și materiale sintetice, unde protejarea fibrelor este importantă.

Un alt avantaj îl reprezintă faptul că nu lasă, de regulă, reziduuri vizibile pe țesături și este ușor de dozat. Producătorii îl formulează adesea cu enzime și agenți de parfumare, oferind un plus de prospețime după spălare.

Totuși, varianta lichidă are și dezavantaje. Conținutul ridicat de apă implică ambalaje din plastic mai voluminoase, ceea ce ridică probleme legate de impactul asupra mediului. În plus, poate avea un cost mai ridicat comparativ cu detergentul pudră.

Detergent pudră: împotriva petelor dificile

Detergentul sub formă de pudră este considerat o variantă tradițională, utilizată pe scară largă pentru rufe foarte murdare sau textile rezistente. Formula sa este adesea mai concentrată, ceea ce îl face eficient în îndepărtarea petelor persistente, în special a celor grase.

Din punct de vedere ecologic, ambalajele din carton sunt mai ușor de reciclat, ceea ce reprezintă un avantaj pentru consumatorii preocupați de sustenabilitate.

Pe de altă parte, la temperaturi scăzute, pudra poate să nu se dizolve complet, ceea ce poate duce la apariția reziduurilor pe haine sau în sertarul mașinii de spălat.

Nu există un cel mai bun detergent

Experții subliniază că nu există un detergent superior în mod absolut, ci doar variante potrivite pentru situații diferite. Detergentul lichid este recomandat pentru rufe delicate și spălări frecvente, în timp ce pudra este mai eficientă pentru pete dificile și textile rezistente.

În practică, multe gospodării aleg să le combine pe amândouă, în funcție de tipul de rufe și de programul de spălare.

Concluzia specialiștilor este că alegerea optimă depinde de nevoile fiecărei familii, nu de o regulă general valabilă, potrivit citymagazine.ro.