Ghid pentru a alege covorul perfect, fără greșeli

Adesea subestimat și ales la final, covorul este, de fapt, elementul care ancorează o încăpere. El are puterea de a lega piesele de mobilier între ele, de a adăuga căldură și textură, de a delimita vizual spațiile și de a oferi o senzație de confort absolut. Alegerea covorului potrivit poate transforma radical o cameră, în timp ce o alegere greșită poate strica întregul echilibru.

Pentru a te asigura că faci o investiție inteligentă și de lungă durată, iată un ghid practic care te va ajuta să navighezi printre opțiuni și să eviți cele mai comune capcane.

1. Mărimea contează mai mult decât crezi

Cea mai frecventă greșeală în amenajarea camerelor cu covoare este alegerea unei dimensiuni prea mici. Un covor modest, pe care stă doar o măsuță de cafea, va face ca întreaga cameră să pară mai mică și mai fragmentată. Există câteva reguli simple, de aur, pentru a alege mărimea corectă:

În living: Covorul ar trebui să fie suficient de mare încât cel puțin picioarele din față ale canapelei și ale fotoliilor să stea pe el. Acest lucru creează o zonă de conversație unitară și bine definită.

În dormitor: Ideal, covorul ar trebui să se extindă cu cel puțin 50 cm în lateral și în fața patului, pentru a putea păși pe o suprafață moale și caldă când te trezești.

În zona de dining: Aici, regula este ca toate picioarele scaunelor să rămână pe covor, chiar și atunci când sunt trase pentru a te așeza la masă.

2. Alege materialul în funcție de stilul tău de viață

Aspectul este important, dar funcționalitatea este esențială. Materialul covorului trebuie ales în funcție de traficul din încăpere și de stilul tău de viață.

Fibrele sintetice (polipropilena, poliesterul): Sunt extrem de durabile, rezistente la pete și ușor de curățat. Reprezintă alegerea ideală pentru zone cu trafic intens, precum holul sau livingul, mai ales dacă ai copii sau animale de companie.

Lâna: Este o opțiune naturală, foarte moale, confortabilă și un excelent izolator termic și fonic. Este mai pretențioasă la întreținere și mai scumpă, fiind potrivită pentru dormitoare sau livinguri cu trafic redus.

Fibrele naturale (iută, sisal): Oferă un aspect rustic și organic, sunt rezistente, dar pot fi mai aspre la atingere și mai sensibile la umiditate.

3. Culoarea și modelul: Piesă centrală sau de fundal?

Aici, decizia depinde de ce rol vrei să joace covorul în decorul tău. Dacă mobila și pereții sunt în culori neutre, un covor cu un model îndrăzneț sau într-o culoare vibrantă poate deveni piesa de rezistență a camerei.

Invers, dacă ai deja o canapea colorată sau pereți cu tapet, un covor într-o nuanță neutră (bej, gri, crem) va echilibra decorul și va crea un fundal elegant. Perioadele de promoții sunt un moment excelent pentru a explora opțiuni. Căutând din timp reduceri la covoare, ai șansa să găsești acea piesă specială, de calitate, la un preț care îți permite să faci o alegere îndrăzneață, nu doar una pragmatică.

4. Textura potrivită pentru senzația dorită

Textura covorului influențează direct atmosfera camerei. Un covor cu fir lung și pufos (shaggy) adaugă o senzație de lux și confort maxim, fiind perfect pentru dormitor, unde îți dorești o atmosferă de relaxare.

Pe de altă parte, un covor cu fir scurt sau unul cu țesătură plată (flatweave) este mult mai practic. E ușor de aspirat și ideal pentru zona de dining sau pentru persoanele cu alergii.

Înainte de a lua decizia finală, gândește-te la întreg ansamblul. Un covor nu este un element izolat, ci piesa care completează și definește personalitatea casei tale, transformând-o dintr-un simplu spațiu într-un adevărat „acasă”.

Sursă foto: Pexels