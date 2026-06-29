Plantele se udă DIFERIT pe caniculă. Tehnica pe care puțini o cunosc

Specialiștii spun însă că există o metodă simplă de udare care le poate ajuta să rămână sănătoase chiar și în cele mai călduroase zile.

Potrivit lui Lucy Hook, specialist în plante și flori la Bloom & Wild, udarea prin partea de jos a ghiveciului, cunoscută drept „bottom watering”, oferă numeroase beneficii în sezonul cald și poate preveni deteriorarea plantelor, scriee express.co.uk

De ce este mai bună udarea prin partea de jos

În perioadele caniculare, pământul din ghiveci poate deveni atât de uscat încât începe să respingă apa. În aceste condiții, dacă uzi planta de sus, o mare parte din apă se scurge pe margini, fără să ajungă la rădăcini.

Prin metoda de udare de jos, apa este absorbită treptat prin orificiile de drenaj, hidratând uniform întregul sistem radicular. Tehnica este recomandată în special pentru plante precum Monstera sau Strelitzia (Pasărea Paradisului).

Ajută rădăcinile să se dezvolte mai bine

Udarea de jos stimulează rădăcinile să crească în profunzime, ceea ce face plantele mai rezistente în perioadele cu temperaturi extreme.

Plante precum Philodendron, Pothos sau Crinul păcii (Peace Lily) beneficiază în mod deosebit de această metodă.

Frunzele rămân sănătoase

Atunci când apa ajunge pe frunze, mai ales în timpul verii, poate favoriza apariția mucegaiului, a dăunătorilor sau chiar putrezirea acestora.

Speciile sensibile, precum Calathea, Ficus lyrata sau Violeta africană, se dezvoltă mai bine dacă frunzele rămân uscate.

Reduce șocul termic

Turnarea apei reci peste un sol încins poate provoca un șoc rădăcinilor.

Prin udarea din partea inferioară, planta absoarbe apa treptat, fără schimbări bruște de temperatură. Această metodă este recomandată în special pentru ferigi și alte plante sensibile.

Uzi plantele mai rar

Un alt avantaj important este că pământul rămâne umed pentru mai mult timp.

Astfel, plantele au nevoie de udări mai rare, ceea ce este ideal în perioadele cu temperaturi foarte ridicate sau atunci când pleci în concediu. Suculentele, Sansevieria și ZZ Plant se numără printre speciile care răspund foarte bine la această metodă.

Cum se face corect udarea prin partea de jos

Specialiștii recomandă câțiva pași simpli:

așază ghiveciul (care trebuie să aibă orificii de drenaj) într-un vas sau într-o chiuvetă cu aproximativ 5-7 centimetri de apă;

lasă planta să absoarbă apa între 15 și 30 de minute , până când stratul superior al pământului devine umed;

, până când stratul superior al pământului devine umed; îndepărtează excesul de apă din farfurioară pentru a preveni putrezirea rădăcinilor;

repetă procedura la aproximativ două-trei săptămâni sau alterneaz-o cu udarea clasică, în funcție de nevoile plantei.

Pe timpul caniculei, această metodă simplă poate face diferența dintre o plantă ofilită și una sănătoasă, ajutând rădăcinile să primească exact cantitatea de apă de care au nevoie.