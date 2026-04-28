Secretul rufelor perfecte: Trucul neobișnuit care reduce timpul de uscare și previne șifonarea

Folosirea unor mingi de tenis în uscător pare la prima vedere o soluție improvizată, însă specialiștii explică faptul că metoda poate îmbunătăți semnificativ rezultatele.

De ce funcționează?

Problema frecventă în cazul textilelor voluminoase, precum pilotele sau păturile, este uscarea neuniformă: exteriorul se usucă rapid, în timp ce interiorul rămâne umed. Introducerea mingilor de tenis în tambur ajută la separarea materialelor în timpul rotației, permițând aerului cald să circule mai eficient.

Acest proces reduce timpul de uscare și previne formarea zonelor umede, oferind în același timp o textură mai pufoasă.

Efecte asupra materialelor

Pe lângă accelerarea uscării, mingile de tenis contribuie la redistribuirea umpluturii din pilote sau jachetele de puf. Mișcarea lor constantă în tambur împiedică formarea cocoloașelor și ajută la menținerea volumului inițial al textilelor.

Rezultatul este o lenjerie mai aerată, uniform uscată și mai puțin șifonată.

Condiții de utilizare

Pentru rezultate optime, se recomandă folosirea a trei până la patru mingi de tenis, preferabil noi și curate. Acestea pot fi introduse direct în uscător, alături de rufele umede, eventual protejate într-un sac textil sau într-o șosetă pentru a reduce zgomotul.

Temperatura de uscare trebuie să fie scăzută sau medie deoarece căldura excesivă poate deteriora atât mingile, cât și materialele textile.

Când să NU folosești mingi de tenis?

Trucul este eficient în special pentru articole voluminoase, precum pilote, perne sau jachete groase.

În schimb, nu este indicat pentru țesături delicate, cum ar fi mătasea sau dantela, și nici pentru articole mici, unde efectul este neglijabil.

O soluție simplă, bazată pe principii fizice

Specialiștii subliniază că eficiența metodei ține de mecanica simplă a mișcării și de îmbunătățirea fluxului de aer în interiorul uscătorului. Astfel, ceea ce pare un truc neobișnuit se dovedește a fi o soluție practică pentru reducerea timpului de uscare și îmbunătățirea calității rufelor, potrivit citymagazine.si.

Pentru persoanele care se confruntă frecvent cu rufe insuficient uscate sau rigide, metoda poate reprezenta o alternativă simplă și accesibilă.