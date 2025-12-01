Trucul simplu care reduce factura la încălzire: majoritatea românilor nu îl știu

Întrebarea care apare anual este aceeași: economisești mai mult dacă oprești și pornești încălzirea doar când ai nevoie de ea sau dacă o lași pornită la o temperatură minimă?

Potrivit recomandărilor Institutului pentru Diversificare și Economisirea Energiei (IDAE) din Spania — recomandări valabile și pentru locuințele din România — cheia economisirii este ajustarea temperaturii în funcție de momentul în care casa este ocupată, scrie 20minutos.es.

Ce temperatură este recomandată în casă?

• Ziua: 20–21°C

• Noaptea: 15–17°C

Specialiștii subliniază că fiecare grad în plus crește consumul energetic cu aproximativ 7%, ceea ce înseamnă costuri mai mari pe factura de încălzire și emisii suplimentare de CO₂.

Este mai bine să oprești complet încălzirea sau să o lași la minim?

Experții consideră că cea mai eficientă variantă depinde de durată absenței din locuință, dar și de nivelul de izolare al casei.

Când e mai bine să oprești complet încălzirea?

✔ Când pleci de acasă pentru mai mult de 4 ore

✔ Când locuința este bine izolată

✔ Când ai un sistem de încălzire rapid (centrală, pompă de căldură, aer condiționat inverter)

În acest caz, este recomandat să:

• oprești încălzirea și

• pornești sistemul cu 20–30 de minute înainte de a ajunge acasă (manual sau din aplicație).

Acest lucru reduce consumul, deoarece locuința nu se răcește instantaneu și menține o perioadă scurtă din căldura acumulată.

Când este mai bine să o lași pornită la minim (15–17°C)?

✔ Dacă pleci mai puțin de 4 ore

✔ Dacă locuința este slab izolată

✔ Dacă ai radiatoare care se încălzesc lent

✔ Dacă „reîncălzirea” casei consumă mai mult decât menținerea unei temperaturi reduse

Specialiștii de la Gana Energía explică faptul că, în aceste situații, efortul termic de a încălzi din nou pereții și obiectele din casă este mai mare decât menținerea unei temperaturi minime.

Sfaturi pentru a economisi la încălzire iarna

Experții în energie recomandă câteva măsuri simple, dar eficiente:

1. Reglează centrala la maximum 45°C

Temperatura mai mică a agentului termic reduce consumul și prelungește durata de viață a centralei.

2. Setează apa caldă între 30 și 35°C

Diferența se simte imediat pe factură.

3. Folosește termostate inteligent

Poți controla temperatura direct de pe telefon și poți programa încălzirea doar atunci când e nevoie.

4. Fă verificări regulate la instalația de gaz

O instalație în stare bună funcționează mai eficient și mai sigur.

5. Îmbunătățește izolarea casei

Ferestrele vechi, ușile neetanșe și pereții subțiri sunt responsabili pentru cele mai mari pierderi de căldură.