Trucul simplu care reduce factura la încălzire: majoritatea românilor nu îl știu

Întrebarea care apare anual este aceeași: economisești mai mult dacă oprești și pornești încălzirea doar când ai nevoie de ea sau dacă o lași pornită la o temperatură minimă?
Potrivit recomandărilor Institutului pentru Diversificare și Economisirea Energiei (IDAE) din Spania — recomandări valabile și pentru locuințele din România — cheia economisirii este ajustarea temperaturii în funcție de momentul în care casa este ocupată, scrie 20minutos.es.
Ce temperatură este recomandată în casă?
• Ziua: 20–21°C
• Noaptea: 15–17°C
Specialiștii subliniază că fiecare grad în plus crește consumul energetic cu aproximativ 7%, ceea ce înseamnă costuri mai mari pe factura de încălzire și emisii suplimentare de CO₂.
Este mai bine să oprești complet încălzirea sau să o lași la minim?
Experții consideră că cea mai eficientă variantă depinde de durată absenței din locuință, dar și de nivelul de izolare al casei.
Când e mai bine să oprești complet încălzirea?
✔ Când pleci de acasă pentru mai mult de 4 ore
✔ Când locuința este bine izolată
✔ Când ai un sistem de încălzire rapid (centrală, pompă de căldură, aer condiționat inverter)
În acest caz, este recomandat să:
• oprești încălzirea și
• pornești sistemul cu 20–30 de minute înainte de a ajunge acasă (manual sau din aplicație).
Acest lucru reduce consumul, deoarece locuința nu se răcește instantaneu și menține o perioadă scurtă din căldura acumulată.
Când este mai bine să o lași pornită la minim (15–17°C)?
✔ Dacă pleci mai puțin de 4 ore
✔ Dacă locuința este slab izolată
✔ Dacă ai radiatoare care se încălzesc lent
✔ Dacă „reîncălzirea” casei consumă mai mult decât menținerea unei temperaturi reduse
Specialiștii de la Gana Energía explică faptul că, în aceste situații, efortul termic de a încălzi din nou pereții și obiectele din casă este mai mare decât menținerea unei temperaturi minime.
Sfaturi pentru a economisi la încălzire iarna
Experții în energie recomandă câteva măsuri simple, dar eficiente:
1. Reglează centrala la maximum 45°C
Temperatura mai mică a agentului termic reduce consumul și prelungește durata de viață a centralei.
2. Setează apa caldă între 30 și 35°C
Diferența se simte imediat pe factură.
3. Folosește termostate inteligent
Poți controla temperatura direct de pe telefon și poți programa încălzirea doar atunci când e nevoie.
4. Fă verificări regulate la instalația de gaz
O instalație în stare bună funcționează mai eficient și mai sigur.
5. Îmbunătățește izolarea casei
Ferestrele vechi, ușile neetanșe și pereții subțiri sunt responsabili pentru cele mai mari pierderi de căldură.