Trucul special pentru curățarea fierului de călcat: Cum să îndepărtezi rapid petele maronii?

Vestea bună? Problema este comună și de obicei rezolvabilă. Este timpul să-ți cureți fierul de călcat.

Când ar trebui să cureți fierul de călcat?

Un fier de călcat murdar este unul dintre acele inconveniente casnice pe care le observăm adesea doar când este prea târziu . O pată gri apare pe cămașă sau materialul începe să se lipească inconfortabil de placa fierbinte.

Talpa se uzează încet odată cu utilizarea regulată. Se acumulează diverse reziduuri. Acestea pot fi fibre fine, particule de amidon, praf sau urme de detergent. Când fierul de călcat se încălzește, aceste particule ard pe talpă și creează un strat subțire dar persistent. Acest strat nu afectează doar aspectul tălpii, ci și călcatul în sine. Fierul de călcat începe să alunece mai puțin lin, iar hainele pot deveni lipicioase. Apar pete gri sau gălbui.

Vestea bună este că, pentru curățarea de baz, adesea nu avem nevoie de agenți speciali ori soluții costisitoare. Cu toate acestea, este important să verificați înainte de curățare dacă folosiți un anumit tip de masă de călcat. Unele sunt metalice, altele ceramice sau acoperite cu materiale speciale, așa că necesită o manipulare mai blândă.

Trucul pentru curățarea fierului de călcat

Una dintre metodele de curățare mai vechi, dar utile, este utilizarea lumânărilor albe simple. Acest truc se bazează pe un principiu simplu: căldura înmoaie reziduurile arse, ceara, dar le ajută să se desprindă mai ușor de suprafață.

Mai întâi încălziți fierul de călcat, apoi scoateți-l din priză. În timp ce placa este încă caldă, frecați ușor lumânarea albă peste pete. Ceara va începe să se topească la contactul cu suprafața fierbinte și se va amesteca cu murdăria. Apoi, ștergeți cu o cârpă veche și umedă sau cu prosop. Reziduurile de ceară și murdăria liberă vor rămâne pe ea.

Această metodă este extrem de eficientă pe petele întunecate, arse, care apar atunci când țesăturile sintetice se supraîncălzesc. Însă este necesară prudență. Metoda nu este potrivită pentru talpa foarte sensibilă sau deja deteriorată deoarece poate pune o presiune suplimentară pe suprafețăi. După curățare se recomandă ștergerea din nou a plăcii cu o cârpă umedă pentru a îndepărta orice reziduu de ceară.

Pastă de dinți pentru întreținere regulată

Pentru petele mai puțin persistente, pasta de dinți poate ajuta și ea. Este important să folosiți o pastă albă clasică, fără aditivi sau agenți de albire puternici. O astfel de pastă conține abrazivi ușori care ajută la îndepărtarea murdăriei de suprafață fără a deteriora talpa.

Procesul este simplu. Fierul de călcat trebuie să fie rece și oprit. Aplicați o cantitate mică de pastă de dinți pe o cârpă moale și umedă și curățați ușor suprafața. Petele se vor desprinde treptat și vor fi îndepărtate. După ce ați terminat, clătiți bine placa. Ștergeți cu o altă cârpă umedă, astfel încât să nu rămână pastă pe ea.

Această metodă este potrivită pentru curățarea regulată sau pentru fierul de călcat care nu este foarte murdare. Poate împiedica murdăria să înceapă să se fixeze pe suprafață.

Este adevărat că o lumânare și o pastă de dinți pot curăța eficient un fier de călcat. Cu toate acestea, nu este adevărat că funcționează în toate cazurile și pe toate suprafețele. De asemenea, nu pot repara zgârieturi adânci sau plăci deteriorate permanent. Acestea sunt soluții destinate curățării, nu restaurării materialului, potrivit citymagazine.ro.

