Cele 12 flori ale lunii de naștere și semnificațiile lor

Tradiția datează din Roma antică, când oamenii sărbătoreau zilele de naștere cu cadouri și ofrande florale. Secole mai târziu, victorienii au îmbrățișat florigrafia, limbajul florilor, atribuind o semnificație fiecăreia.

De-a lungul timpului, anumite flori au devenit asociate cu fiecare lună, în funcție de disponibilitatea sezonieră, culorile pietrelor de naștere și tradițiile regionale de cultivare. Fie că sunt aranjate într-un buchet sau plantate într-o grădină, florile din luna nașterii oferă o modalitate atentă de a-i sărbători pe cei dragi sau pe tine însuți.

Originile florilor legate de luna nașterii

Romanii au fost primii care au sărbătorit zilele de naștere, ceea ce a dus la tradiția de a oferi flori pentru a aprofunda semnificația sărbătorilor.

În secolele al XVIII-lea și al XIX-lea, victorienii foloseau flori pentru a comunica mesaje, printr-o practică cunoscută sub numele de floriografie. Termenul se referă la ideea de „a vorbi prin flori”.

Semnificația florilor lunilor de naștere

Florile sunt atribuite unor luni specifice pe baza mai multor factori, inclusiv momentul în care sunt în sezon, modul în care culorile lor se raportează la piatra de naștere a lunii și dacă cresc în acea regiune în perioada respectivă. Din cauza acestor diferențe regionale, florile din luna nașterii pot varia.

Semnificația și simbolismul fiecărei flori provin din multe tradiții culturale, perioade de timp și influențe regionale.Simbolismul unei flori din luna nașterii poate fi adesea urmărit până la numele său original.

O influență proeminentă pentru denumirea florilor și atribuirea simbolismului lunii nașterii este mitologia greacă. De exemplu, violetele (floarea lunii februarie) erau simbolice în mitologia greacă pentru a face legătura între lumea divină și cea muritoare, ceea ce poate ajuta la explicarea simbolismului fidelității.

Ianuarie: Garoafa și ghiocelul

Ghioceii și garoafele simbolizează admirația și renașterea. În timpul lunilor de iarnă, ghioceii au tulpini scurte și sunt frumoși de observat în habitatul lor natural.

Garoafele au o viață lungă în vază, vin într-o gamă vastă de culori și adaugă textură, dând dimensiune unui buchet. Se potrivesc bine cu flori cu tulpini mai lungi, cum ar fi gura-leului, gladiolele și anthurium.

Februarie: Violetă și Primulă

Violetele și primulele simbolizează fidelitatea și modestia. Sunt flori comestibile care pot înfrumuseța un fel de mâncare la o cină sau un tort sau pot fi folosite pentru a decora o grădină. Cu tulpini care cresc până la aproximativ 15 cm înălțime, utilizarea buchetului este limitată, dar aspectele decorative sunt impresionante.

Martie: Narcisă

Narcisele simbolizează prosperitatea și noile începuturi ,și arată frumos atunci când sunt aranjate într-un singur buchet. Ele adaugă o senzație proaspătă de primăvară care aduce interes și profunzime culorilor mai bogate, cum ar fi liliacul și rozul fuchsia.

Aprilie: Margaretă și Mazăre dulce

Margaretele și mazărea dulce simbolizează puritatea și inocența. Sunt preferatele oricărui florar pentru a fi adăugate la un buchet. Mazărea dulce face orice buchet romantic și pufos. Se potrivesc perfect cu florile de linie, acoperind tulpinile mai lungi și adăugând fantezie la toate înălțimile buchetului.

Margaretele strălucesc și ca buchet independent. Petalele lor albe evocă o senzație proaspătă de primăvară și se potrivesc bine cu culori îndrăznețe.

Mai: Crin și păducel

Florile lunii mai - crinii și păducelul - simbolizează maternitatea și speranța. Păducelii cresc în tufișuri abundente și pot adăuga strălucire unui perete lateral sau grădinii din față. Cel mai bine păstrați în mod natural, s-ar putea să aveți norocul să aveți permisiunea de a tăia o creangă și, având o ramură densă, să dați o senzație de neegalat de flori sălbatice. Aceste flori se potrivesc de minune cu alte tulpini puternice și unice, cum ar fi anthurium, lalele olandeze și trandafiri.

Crinii sunt uimitori ca aranjamente independente și sunt, de asemenea, cadouri atent gândite. Sunt deosebit de toxici pentru pisici și nu ar trebui aduși în casele cu feline.

Iunie: Trandafir și caprifoi

Nu este surprinzător faptul că florile lunii iunie - trandafirii și caprifoiul - simbolizează romantismul și fericirea.Trandafirul, o floare clasică de dăruit izolat, cu tulpini drepte și puternice, care nu se îndoaie întotdeauna așa cum ne-am dori în crearea unui buchet. În același timp, trandafirii se potrivesc de minune în aranjamentele centrale pentru nunți și cine, deoarece ocupă spațiu, vin în palete de culori visătoare și au tulpini puternice, asemănătoare ramurilor.

La fel ca tufele de trandafiri, caprifoiul este cunoscut pentru că împodobește lateralele caselor cu verdeață cu frunze verzi, flori unice și un parfum dulce. Dacă vedeți un caprifoi și aveți permisiunea, puteți tăia o ramură, spune Shelton. Chiar și o singură ramură plasată într-o bucătărie sau sufragerie poate înălța spațiul.

Iulie: Nufăr și purpurișor

Nuferii și pintenul simbolizează demnitatea și pozitivitatea. Deși pot fi greu de găsit, sunt visul oricărui florar și adaugă o notă magică oricărui aranjament. Florile lor ies în evidență, așa că se potrivesc cel mai bine în designuri minimaliste.

Purpurișorul este o floare texturată, liniară, care conferă o notă romantică oricărui buchet, disponibilă în nuanțe palide de roz și violet, și care servește unui scop în design prin florile care se întind pe cea mai mare parte a tulpinii sale.

August: Gladiolă și mac

Aranjamentele florale cu gladiole și mac din luna august simbolizează imaginația și puterea de caracter. Ambele sunt aranjamente spectaculoase care merită momente de aranjament independente. Florile mari și tulpinile groase ale gladiolelor vin într-o varietate de culori pentru un aranjament frumos și simplu.

Macii au textura florală perfectă pentru un buchet delicat. Pentru a crea un aranjament, se potrivesc minunat cu ranunculus, bujori sau o bază ierboasă.

Septembrie: Aster și Gloria dimineții

Gloria dimineții și asterii simbolizează afecțiunea și dragostea în timpul lunii însorite septembrie.

Asterii seamănă foarte mult cu margaretele, dar au petale mai distinctive, care conferă buchetelor o senzație înălțătoare. Culoarea lor violetă și petalele cu aspect pufos adaugă interes aranjamentelor simple cu flori precum trandafiri sau gura-leului.

Gloria dimineții sunt de obicei păstrate în ghiveci deoarece cresc în sus ca vița-de-vie. Funcționează cel mai bine atunci când sunt antrenate să se târască de-a lungul unei mese decorative de la fermă sau încorporate într-un buchet de mireasă suspendat.

Octombrie: Gălbenele și cosmos

Gălbenelele și cosmosul simbolizează creativitatea și pasiunea, iar nuanțele lor îndrăznețe semnalează schimbarea sezonului. Tonurile vibrante de portocaliu și galben ale gălbenelelor le fac să iasă în evidență ca flori de grădină. Tulpinile lor șerpuitoare adaugă dimensiune buchetelor, spune Sheltons.

Cosmosul le imită numele, deoarece strălucește puternic într-un buchet. Combină-l printre flori sălbatice precum zambila și delfiniul, sau cu flori mai dense pentru a adăuga luminozitate, precum anthurium sau orhideea.

Noiembrie: Crizantemă

Crizantemele simbolizează loialitatea și onestitatea și sunt cel mai frecvent folosite în cadrul evenimentelor de Ziua Recunoștinței și al sărbătorilor recoltei. Sunt printre cele mai diverse flori și pot fi adăugate la aproape orice buchet. Asociați criantemele cu hortensii pentru textură și densitate.

Decembrie: Narcisă și ilex

Chiar la timp pentru sezonul sărbătorilor, narcisa și ilexul simbolizează bogăția și protecția. Ilexul oferă o atmosferă festivă de sine stătătoare și funcționează frumos ca element independent, împletit cu o ghirlandă de iarnă.

Narcisa, cunoscută și sub numele de narcisă, împarte această floare cu luna martie. Așa că acum aveți o scuză pentru a aduce acasă o atmosferă de primăvară în lunile mai reci. Amestecați-le în ghirlande și pin pentru o abordare unică a stilului de sărbători, notează marthastewart.com.