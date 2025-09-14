Corbii, mai deștepți decât credeam: Pot măsura trecerea timpului

Cercetătorii au antrenat doi corbi să aștepte 1.5, 3 sau 6 secunde înainte de a apăsa un buton pentru a primi recompense. În acest timp, au monitorizat activitatea a peste 400 de neuroni dintr-o zonă a creierului păsărilor numită nidopallium caudolaterale (NCL), considerată echivalentul cortexului prefrontal la mamifere.

Rezultatele au arătat că neuronii reacționau diferit în funcție de durata așteptată, iar cercetătorii au putut să prezică timpul estimat de păsări doar analizând activitatea creierului lor. Neuronii nu doar că „măsurau” timpul, dar păreau să formeze secvențe care reflectau întregul interval de așteptare.

Studiul sugerează că, deși creierul corbilor are o structură diferită față de cel al mamiferelor, acesta poate realiza estimări precise de timp, similar cu oamenii sau alte animale.

Descoperirea oferă indicii importante despre cum animalele percep și gestionează timpul, un element esențial în luarea deciziilor și planificarea comportamentului.

(sursa: Mediafax)