Creier activ: 10 plante benefice pentru memorie, atenție și concentrare

Creierul consumă aproximativ 20% din energia întregului organism, iar alimentația joacă un rol esențial în felul în care procesăm informațiile, ne concentrăm și reținem lucruri noi.

Iată 10 plante și ingrediente considerate benefice pentru memorie, atenție și sănătatea cognitivă:

Rozmarin – planta asociată cu memoria

Rozmarin este considerat unul dintre cele mai eficiente ingrediente pentru stimularea funcțiilor cognitive.

Poate fi adăugat în preparate precum cartofi copți, carne de pui, pâine sau uleiuri aromatizate. Specialiștii spun că și aroma rozmarinului poate avea efecte benefice asupra concentrării.

Mentă – energie și atenție fără agitație

Mentă ajută la menținerea stării de alertă și poate susține concentrarea în perioadele solicitante.

Ceaiul de mentă este recomandat în timpul studiului sau înaintea activităților care necesită atenție sporită.

Ceai verde – concentrare calmă și energie stabilă

Ceai verde combină efectul stimulant al cofeinei cu aminoacizi care induc relaxarea.

Variante precum matcha sau sencha sunt apreciate pentru capacitatea de a susține concentrarea fără starea de agitație produsă de cafea.

Turmeric – condimentul care protejează creierul

Turmeric conține curcumină, o substanță cu efect antiinflamator puternic.

Pentru absorbție optimă, specialiștii recomandă combinarea lui cu piper negru. Poate fi adăugat în supe, sosuri, orez sau smoothie-uri.

Lavandă – aliatul împotriva stresului

Lavandă este asociată cu reducerea stresului și a nivelului de cortizol.

Ceaiul de lavandă poate fi util înainte de examene sau perioade intense de învățare, deoarece ajută organismul să intre într-o stare de calm.

Ghimbir – protecție pentru neuroni

Ghimbir este apreciat pentru proprietățile sale antiinflamatoare și efectele benefice asupra circulației.

Poate fi consumat în ceaiuri, smoothie-uri sau împreună cu lămâie și miere dimineața.

Salvie – planta uitată a memoriei

Salvie conține compuși care susțin memoria și funcțiile cognitive.

Specialiștii spun că ceaiul de salvie poate ajuta la îmbunătățirea memoriei pe termen scurt.

Scorțișoară – ajută la stabilizarea glicemiei

Scorțișoară poate contribui la menținerea unui nivel stabil al glicemiei, lucru important pentru funcționarea optimă a creierului.

O cantitate mică adăugată în cafea, terci sau smoothie-uri poate susține energia mentală pe parcursul zilei.

Ginkgo biloba – susține circulația cerebrală

Ginkgo biloba este folosit de mult timp pentru susținerea atenției și a memoriei.

Efectele apar, de regulă, după câteva săptămâni de consum constant.

Busuioc – planta anti-stres din bucătărie

Busuioc conține compuși care ajută organismul să gestioneze mai bine stresul.

Poate fi consumat proaspăt în salate, paste sau smoothie-uri și este una dintre cele mai accesibile plante pentru consum zilnic.

Specialiștii spun că obiceiurile mici, repetate constant, pot avea un impact important asupra sănătății creierului. Alegerea unor ingrediente naturale și o alimentație echilibrată pot contribui la o memorie mai bună, concentrare crescută și o capacitate mai mare de adaptare la stres, scrie citymagazine.si.