5 rețete gustoase cu pește, pe care să le faci de Buna Vestire 2026

Este momentul perfect pentru mese tradiționale, dar și pentru rețete moderne, ușor de pregătit.

Mai jos găsești câteva rețete cu pește pentru Buna Vestire, simple și foarte gustoase.

Crap la cuptor cu legume



Ingrediente:

1 crap (1–1,5 kg)

2 roșii

1 ardei

1 lămâie

4 căței de usturoi

50 ml ulei

sare, piper

cimbru

pătrunjel

Mod de preparare:

Curăță peștele și crestează-l pe lateral. Asezonează cu sare, piper și cimbru. Pune peștele într-o tavă, adaugă roșiile, ardeiul, usturoiul și felii de lămâie. Stropește cu ulei și puțină apă. Coace la 180°C timp de 35–40 minute. Presară pătrunjel la final.

Păstrăv prăjit cu mujdei și mămăligă



Ingrediente:

2–3 păstrăvi

mălai sau făină

ulei pentru prăjit

sare

usturoi

apă

mămăligă

Mod de preparare:

Spală peștele și sărează-l. Tăvălește-l prin mălai sau făină. Prăjește în ulei încins până devine crocant. Prepară mujdeiul din usturoi, sare, apă și puțin ulei. Servește cu mămăligă caldă.

Saramură de crap



Ingrediente:

4 bucăți crap

2 roșii

1 ardei iute

3 căței usturoi

sare grunjoasă

500 ml apă

pătrunjel

Mod de preparare:

Frige peștele pe grătar. Fierbe apă cu sare, roșii, ardei iute și usturoi. Pune peștele într-un vas și toarnă saramura fierbinte. Presară pătrunjel și servește cu mămăligă.

Macrou la cuptor cu lămâie și usturoi



Ingrediente:

2 macrouri

1 lămâie

3 căței usturoi

30 ml ulei

sare, piper

boia dulce

Mod de preparare:

Curăță macroul și spală-l. Condimentează cu sare, piper și boia. Adaugă usturoi și felii de lămâie. Coace la 180°C timp de 25–30 minute.

Salată de ton cu ceapă și porumb (rapidă)



Ingrediente:

1 conservă ton

1 ceapă mică

2 linguri porumb

zeamă de lămâie

ulei de măsline

sare, piper

Mod de preparare:

Scurge tonul. Taie ceapa mărunt. Amestecă toate ingredientele. Se servește cu pâine prăjită.

Ce pește se mănâncă de Buna Vestire

Cele mai populare alegeri:

crap

păstrăv

macrou

somon

șalău

doradă

ton

sardine

hering

Dacă nu știi ce să gătești de Buna Vestire (25 martie), aceste rețete cu pește sunt simple, tradiționale și potrivite pentru o masă de post cu dezlegare. Fie că alegi pește la cuptor, prăjit sau saramură, important este să pregătești o masă gustoasă și să petreci ziua în liniște, alături de familie.