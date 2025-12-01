Cum prepari pâinea tradițională de la Mănăstirea Vladimirești pentru masa din Ajunul Crăciunuluiu

Această pâine sățioasă, preparată după o rerțetă simplă, este perfectă pentru sărbătorile de iarnă și aduce un parfum autentic în fiecare bucătărie.​

Rețeta de pâine de la Mănăstirea Vladimirești

Ingrediente

Pentru a obține 3-4 pâini mari vei avea nevoie de 2 kg făină albă, 500 g făină neagră, 2 litri apă călduță, 500 g mix de semințe și fulgi de ovăz (in, dovleac, floarea-soarelui, ovăz), 1 pahar ulei, 2 lingurițe sare grunjoasă, 2 lingurițe zahăr și 2 cubulețe drojdie proaspătă. Făina albă și neagră oferă o aromă aparte, iar semințele adaugă un gust rustic.​

Mod de preparare

Activează drojdia în 200 ml apă călduță cu zahăr, timp de 10-12 minute, până apare spuma.​

Într-un lighean mare, amestecă făina albă cu cea neagră, adaugă sarea, mixul de semințe și fulgii de ovăz, apoi lichidele.​

Acoperă aluatul și lasă-l la dospit 60-90 minute într-un loc cald, până își dublează volumul.​

Modelează aluatul în 3-4 pâini rotunde sau ovale, așază-le în tăvi unse și lasă-le să se odihnească încă 20-30 minute.​

Coace pâinile la 200°C, 45-55 minute, punând o tavă cu apă fierbinte în cuptor pentru crustă crocantă.​

De ce se consumă în Ajunul Crăciunului

Această pâine este ideală pentru masa de post, fiind sățioasă și se consumă cu fasole, varză călită sau pește. În plus, poate fi oferită ca dar apropiaților, aducând cu ea o bucată din tradiția Mânăstirii Vladimirești, potrivit catine.ro.