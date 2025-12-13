Cum să speli afinele pentru a elimina pesticidele și a preveni apariția mucegaiului

Oțetul și bicarbonatul de sodiu sunt sigure, ieftine și funcționează mai bine decât majoritatea soluțiilor de spălare a fructelor cumpărate din magazin.

Afinele sunt mici dar pot conține reziduuri de pesticide, murdărie și bacterii. Dacă le clătiți doar sub apă, nu este suficient.

Deși apa singură poate îndepărta unele resturi, Bryan Quoc Le, specialist în știința alimentară, spune că nu este suficientă pentru a elimina agenții patogeni sau reziduurile de pesticide.

Alimentele de bază, precum oțetul alb sau bicarbonatul de sodiu, pot fi surprinzător de eficiente, iar știința susține acest lucru.

PH-ul scăzut al oțetului îl face eficient în dizolvarea anumitor reziduuri de pesticide și inhibarea creșterii bacteriene.

Bicarbonatul de sodiu funcționează puțin diferit, neutralizând bacteriile prin natura sa alcalină. Dar vine cu o problemă: un reziduu amar dacă nu este clătit bine.

Indiferent dacă faceți cumpărături de la un magazin alimentar sau de la o fermă locală, cunoașterea modului corect de a curăța afinele ajută la menținerea lor în siguranță pentru consum și le prelungește durata de valabilitate.

De ce apa nu este suficientă

Clătirea afinelor cu apă ar putea îndepărta praful sau murdăria dar apa singură nu face prea mult pentru a elimina bacteriile, mucegaiul sau reziduurile de pesticide. Atât oțetul, cât și bicarbonatul de sodiu modifică pH-ul suprafeței afinelor, ceea ce poate contribui la prelungirea duratei lor de valabilitate. Această modificare a pH-ului perturbă creșterea microbiană mai eficient decât apa, care are pH neutru.

Știința din spatele oțetului și spălarea cu bicarbonat de sodiu

Oțet

Oțetul alb distilat este cea mai bună alegere. Funcționează prin crearea unui mediu acid ce descompune anumite pesticide și inhibă bacteriile. Este deosebit de eficient în cazul pesticidelor cu pH bazic. Cheia este pH-ul - nu tipul specific de oțet, explică dr. Le. Deși oțetul de mere poate funcționa, oțetul alb este de obicei mai ieftin și la fel de eficient.

Bicarbonat de sodiu

Bicarbonatul de sodiu este alcalin și mai bun la combaterea diferitelor tipuri de bacterii. Cu toate acestea, poate lăsa în urmă un reziduu ușor amar dacă nu este clătit bine.

Atât oțetul, cât și bicarbonatul de sodiu sunt susținute de cercetări pentru îndepărtarea anumitor contaminanți, deși niciuna nu este o soluție universală.

Metode de curățare pentru afine

Soluție de oțet

Amestecați 3 părți de apă rece cu 1 parte de oțet alb într-un bol mare.

Adăugați afinele și lăsați-le la înmuiat timp de 5 până la 10 minute.

Agitați ușor fructele de pădure cu mâinile pentru a ajuta la desprinderea resturilor.

Scurgeți și clătiți bine sub apă rece pentru a îndepărta orice oțet rămas.

Uscați complet pe un prosop de vase curat sau prosoape de hârtie înainte de a le depozita în frigider.

Soluție de bicarbonat de sodiu

Dizolvați 1 linguriță de bicarbonat de sodiu în 2 căni de apă rece.

Adăugați afinele și lăsați-le la înmuiat timp de 5 până la 10 minute.

Clătiți bine pentru a îndepărta orice reziduu.

Uscați complet pe un prosop de vase curat sau prosoape de hârtie înainte de a le depozita în frigider.

Notă: Evitați să înmuiați afinele mai mult de 15 minute. „Coaja se poate degrada dacă este înmuiată prea mult timp, provocând dizolvarea aromelor în soluția de curățare”, avertizează Le.

Cum să păstrezi afinele pentru a rămâne proaspete și suculente

Renunțați la spray-urile scumpe cumpărate din magazin, Cămara voastră are tot ce aveți nevoie.

Spălați afinele chiar înainte de a le consuma. Umiditatea rămasă pe coajă poate accelera alterarea.

După ce au fost spălate și uscate, comnsumați-le sau, dacă trebuie să le refrigerați, faceți acest lucru într-un recipient respirabil, căptușit cu un prosop de hârtie.

Vrei să le congelezi? Spălă-le, usucă-le bine și congelează-le într-un singur strat înainte de a le transfera într-o pungă sau recipient.

O baie scurtă în oțet sau apă cu bicarbonat de sodiu poate ajuta la creșterea siguranței afinelor și la o durată mai lungă de viață, fără a le schimba gustul, potrivit marthastuart.com.