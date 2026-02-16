De ce sunt sărmăluțele în foi de viță mai ușor de digerat decât cele cu varză

Mai ușoare decât sarmalele în foi de varză, acestea se remarcă prin gustul delicat, ușor acrișor, și se servesc aproape întotdeauna cu iaurt, care le completează perfect aroma.

Ce sunt sărmăluțele în foi de viță

Sărmăluțele în foi de viță sunt rulouri mici, umplute cu carne tocată, orez și verdețuri, învelite în frunze de viță-de-vie conservate. Preparatul este popular în România, Balcani și zona mediteraneană, fiind considerat o mâncare mai fină și mai dietetică decât sarmalele clasice.

Rețeta tradițională de iarnă – cu foi de viță la borcan

Ingrediente:

500 g carne tocată (porc, vită sau amestec)

100 g orez

1 ceapă mare

1 legătură mărar

1 legătură pătrunjel

sare și piper, după gust

2–3 linguri ulei

foi de viță la borcan

zeamă de lămâie sau borș

apă sau supă de legume

Pregătirea foilor de viță

Foile de viță din borcan se clătesc bine în mai multe ape reci. Dacă sunt foarte sărate, se lasă la desărat 10–15 minute. Acest pas este esențial pentru gustul final.

Mod de preparare

Ceapa se toacă mărunt și se călește ușor în ulei.

Se amestecă cu carnea, orezul spălat, verdețurile, sarea și piperul.

Se rulează sărmăluțe mici și strânse în foile de viță.

Se așază în straturi într-o oală, se acoperă cu apă sau supă și se fierb la foc mic 40–60 de minute.

Spre final, se acrește cu zeamă de lămâie sau borș.

Cum se mănâncă sărmăluțele în foi de viță

Tradițional, sărmăluțele în foi de viță:

se servesc cu iaurt simplu sau iaurt grecesc

pot fi însoțite de lămâie sau ardei iute

se consumă calde sau reci, fiind foarte gustoase și a doua zi

Iaurtul este considerat element esențial, deoarece face preparatul mai ușor de digerat și echilibrează gustul acrișor al frunzelor.

Sărmăluțe în foi de viță cu carne de curcan – varianta dietetică

Pentru o versiune mai ușoară, carnea de porc poate fi înlocuită cu carne de curcan.

Avantaje:

mai puține grăsimi

mai puține calorii

conținut ridicat de proteine

digestie mai ușoară

Pentru a evita uscarea compoziției, se recomandă adăugarea unei linguri de ulei de măsline sau a puțin iaurt chiar în umplutură.

Beneficii ale sărmăluțelor în foi de viță

sunt mai ușor digerabile decât sarmalele în foi de varză

frunzele de viță conțin antioxidanți și fibre

pot fi adaptate ușor pentru diete echilibrate

sunt potrivite pentru mese de prânz sau cină

Atenție la cantitatea de sare din foile de viță la borcan!