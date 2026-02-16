De ce sunt sărmăluțele în foi de viță mai ușor de digerat decât cele cu varză

Mai ușoare decât sarmalele în foi de varză, acestea se remarcă prin gustul delicat, ușor acrișor, și se servesc aproape întotdeauna cu iaurt, care le completează perfect aroma.
Ce sunt sărmăluțele în foi de viță
Sărmăluțele în foi de viță sunt rulouri mici, umplute cu carne tocată, orez și verdețuri, învelite în frunze de viță-de-vie conservate. Preparatul este popular în România, Balcani și zona mediteraneană, fiind considerat o mâncare mai fină și mai dietetică decât sarmalele clasice.
Rețeta tradițională de iarnă – cu foi de viță la borcan
Ingrediente:
- 500 g carne tocată (porc, vită sau amestec)
- 100 g orez
- 1 ceapă mare
- 1 legătură mărar
- 1 legătură pătrunjel
- sare și piper, după gust
- 2–3 linguri ulei
- foi de viță la borcan
- zeamă de lămâie sau borș
- apă sau supă de legume
Pregătirea foilor de viță
Foile de viță din borcan se clătesc bine în mai multe ape reci. Dacă sunt foarte sărate, se lasă la desărat 10–15 minute. Acest pas este esențial pentru gustul final.
Mod de preparare
Ceapa se toacă mărunt și se călește ușor în ulei.
Se amestecă cu carnea, orezul spălat, verdețurile, sarea și piperul.
Se rulează sărmăluțe mici și strânse în foile de viță.
Se așază în straturi într-o oală, se acoperă cu apă sau supă și se fierb la foc mic 40–60 de minute.
Spre final, se acrește cu zeamă de lămâie sau borș.
Cum se mănâncă sărmăluțele în foi de viță
Tradițional, sărmăluțele în foi de viță:
- se servesc cu iaurt simplu sau iaurt grecesc
- pot fi însoțite de lămâie sau ardei iute
- se consumă calde sau reci, fiind foarte gustoase și a doua zi
Iaurtul este considerat element esențial, deoarece face preparatul mai ușor de digerat și echilibrează gustul acrișor al frunzelor.
Sărmăluțe în foi de viță cu carne de curcan – varianta dietetică
Pentru o versiune mai ușoară, carnea de porc poate fi înlocuită cu carne de curcan.
Avantaje:
- mai puține grăsimi
- mai puține calorii
- conținut ridicat de proteine
- digestie mai ușoară
Pentru a evita uscarea compoziției, se recomandă adăugarea unei linguri de ulei de măsline sau a puțin iaurt chiar în umplutură.
Beneficii ale sărmăluțelor în foi de viță
- sunt mai ușor digerabile decât sarmalele în foi de varză
- frunzele de viță conțin antioxidanți și fibre
- pot fi adaptate ușor pentru diete echilibrate
- sunt potrivite pentru mese de prânz sau cină
Atenție la cantitatea de sare din foile de viță la borcan!