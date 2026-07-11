Desertul preferat al Gabrielei Cristea în zilele caniculare. Cum să prepari înghețată proteică

Vedeta prepară acasă o înghețată proteică, folosind doar câteva ingrediente, iar desertul este gata în doar câteva minute.

Rețetă de înghețată proteică

Rețeta este simplă și nu necesită cantități exacte, acestea putând fi ajustate în funcție de preferințele fiecăruia.

Gabriela Cristea folosește mango congelat, iaurt grecesc și curmale hidratate în apă, pe care le mixează până obține o compoziție cremoasă. Pentru un gust mai dulce, curmalele pot fi înlocuite cu miere, iar cei care își doresc o textură mai fină pot adăuga frișcă lichidă sau smântână pentru frișcă.

„Hai să facem înghețată. Am aici niște mango înghețat, am iaurt și niște curmale pe care le-am hidratat puțin în apă. Rețeta se face foarte repede și înghețata este delicioasă. Dacă vreau mai dulce, pun mai multe curmale, iar dacă nu aveți, puteți folosi și miere. Pun iaurt grecesc, mai grăsuț, iar dacă vreți să fie și mai apropiată de înghețata clasică, puteți adăuga frișcă sau smântână pentru frișcă. Mango congelat este secretul, iar după câteva minute de mixare înghețata este gata”, a explicat Gabriela Cristea pe rețelele sociale.

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După mixarea ingredientelor, înghețata poate fi servită imediat, fără a mai fi nevoie de congelare, ceea ce o transformă într-o alegere rapidă și răcoritoare pentru zilele călduroase de vară, notează spynews.ro.

Desertul reprezintă o alternativă mai ușoară la înghețata din comerț, fiind bogat în proteine datorită iaurtului grecesc și completat de aportul de fructe.