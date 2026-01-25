Okonomiyaki, clătita japoneză cu varză sau ce vrei tu

Supranumită adesea „clătita japoneză”, okonomiyaki este, de fapt, o clătită sărată groasă, cu varză tocată și o varietate de ingrediente care pot varia în funcție de gust, sezon sau regiune. Numele ei spune totul: okonomi înseamnă „ce îți place”, iar yaki se traduce prin „gătit pe plită”.

Ce este, de fapt, okonomiyaki

Okonomiyaki este un preparat popular de tip street food în Japonia, gătit direct pe o plită încinsă (teppan). Aluatul de bază se face din făină, ouă, apă sau supă dashi și multă varză albă tocată fin. De aici, fiecare bucătar – fie el profesionist sau amator – adaugă „orice”: bacon, carne de porc, creveți, calamari, caracatiță, brânză, ciuperci sau chiar tăiței.

Rezultatul este o clătită sățioasă, rumenită la exterior și moale la interior, care se servește fierbinte, unsă generos cu sosuri specifice.

Ingredientele de bază

Deși există zeci de variante, structura clasică a unei okonomiyaki include:

varză albă tocată fin (ingredientul principal);

făină;

ouă;

apă sau supă dashi;

bacon sau fructe de mare (opțional, dar foarte des întâlnite).

La final, clătita este acoperită cu:

sos okonomiyaki , dulce-picant, asemănător cu un amestec de sos barbecue și Worcestershire;

maioneză japoneză , mai cremoasă și ușor acrișoară;

fulgi de alge uscate (aonori);

fulgi de pește uscat (katsuobushi), care „dansează” de la căldură.

Cum se gătește

Okonomiyaki se gătește direct pe plită sau într-o tigaie mare, bine încinsă. Aluatul se toarnă sub formă de disc gros, peste care se adaugă ingredientele alese. După ce se rumenește pe o parte, se întoarce cu grijă și se mai lasă câteva minute până când este bine pătrunsă.

În restaurantele tradiționale din Japonia, clienții își pot găti singuri okonomiyaki la masă, pe plite încorporate, transformând masa într-o experiență interactivă.

Tipuri populare de okonomiyaki

Există două stiluri celebre:

Stilul Osaka – cel mai răspândit, în care toate ingredientele sunt amestecate înainte de gătire;

Stilul Hiroshima – mai complex, cu straturi separate de aluat, varză, carne și adesea tăiței soba sau udon.

Ambele variante sunt extrem de populare și reflectă ideea de bază a preparatului: libertatea de a combina ingredientele preferate.

De ce este atât de iubit

Okonomiyaki este iubit pentru că este:

versatil – poate fi adaptat ușor pentru orice dietă;

sățios, dar echilibrat;

perfect ca mâncare de confort;

o combinație reușită între gusturi dulci, sărate și umami.

Este genul de preparat care demonstrează că bucătăria japoneză nu înseamnă doar sushi sau ramen, ci și mâncare simplă, caldă și prietenoasă.