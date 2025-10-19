Pachețele crocante cu tortilla și pui: Cum prepari chimichangas, preparatul mexican care te cucerește

Legenda spune că chimichangas au fost create accidental în Tucson, Arizona, când un burrito a fost scăpat într-o friteuză, iar de atunci au devenit o vedetă a meniurilor Tex-Mex.

Se servesc fierbinți, acompaniate de sos enchilada, smântână, guacamole sau salsa, și pot fi însoțite de orez mexican și salată.

Rețetă tradițională de chimichangas

Ingrediente:

5 pulpe de pui dezosate fără piele

6 tortilla mari

400 g fasole din conservă

85 g brânză Monterey Jack rasă

½ ceapă tocată

1 ardei roșu și 100 g ardei iute verde tocați

240 ml sos roșu enchilada

Condimente: pudră de usturoi, chimen măcinat, pudră de ardei iute chipotle

Ulei pentru prăjit sau copt

Smântână și coriandru pentru servire

Mod de preparare:

Carnea de pui se prăjește în ulei până devine aurie, apoi se taie cubulețe și se amestecă cu ceapa și ardeiul călite, ardeiul iute, brânza și condimentele. Tortilla se încălzește ușor pentru flexibilitate, apoi se umple cu un strat de fasole și un strat de umplutură de pui, după care se rulează strâns, plăiind părțile pentru a sigila umplutura.

Chimichangas pot fi coapte la cuptor la 200 °C pentru 20-25 de minute sau prăjite într-o tigaie cu ulei încins, întorcându-le pentru a se rumeni uniform și a se păstra textura crocantă.

Sosul enchilada, încălzit separat, se pune pe farfurie, iar chimichangas se așază deasupra. Se decorează cu smântână, brânză rasă și coriandru proaspăt, potrivit hellotaste.ro.