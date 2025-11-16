Pad Thai de casă: rețeta originală thailandeză, pas cu pas

Este considerat mâncarea națională a Thailandei și e prezent în orice restaurant asiatic, dar preparat corect, acasă, e chiar mai bun — proaspăt, echilibrat și fără adaosuri inutile.

Ingrediente pentru 2 porții mari

Pentru tăiței:

150 g tăiței de orez (lați, pentru Pad Thai)

200 g piept de pui (sau 150 g creveți curățați)

1 ou mare

1 ceapă verde tocată

1 morcov mic, tăiat fâșii

1 cățel de usturoi tocat

50 g tofu (opțional)

2 linguri ulei (ideal de arahide sau de floarea-soarelui)

Pentru sosul Pad Thai (autentic):

2 linguri sos de pește

1 lingură pastă de tamarind (sau 2 linguri suc de lime, dacă nu ai tamarind)

1 lingură zahăr brun

1 lingură sos de soia

1 linguriță oțet de orez (opțional)

Pentru servire:

2 linguri arahide prăjite, zdrobite

Felii de lime

Frunze de coriandru sau pătrunjel

Fulgi de chili (după gust)

Mod de preparare pas cu pas

1. Pregătește tăițeii

Pune tăițeii de orez în apă caldă și lasă-i la înmuiat 10–12 minute, până devin flexibili, dar nu moi de tot. Strecoară-i și clătește-i cu apă rece.

2. Amestecă sosul Pad Thai

Într-un bol mic, combină toate ingredientele pentru sos — sosul de pește, tamarindul, zahărul brun, sosul de soia și oțetul. Amestecă până se dizolvă zahărul. Gustă: trebuie să fie echilibrat — puțin dulce, puțin acrișor, puțin sărat.

3. Gătește ingredientele

Încinge uleiul într-o tigaie mare sau wok. Adaugă usturoiul și ceapa verde, apoi carnea de pui sau creveții. Gătește 3–4 minute, până se rumenesc. Mută totul într-o parte a tigăii și toarnă oul bătut. Lasă-l câteva secunde, apoi amestecă ușor până se transformă într-o omletă sfărâmată. Adaugă morcovul și tofu, amestecând ușor.

4. Adaugă tăițeii și sosul

Pune tăițeii în wok, apoi toarnă sosul preparat. Amestecă rapid, cu mișcări de ridicare, ca să se acopere uniform.

Sotează totul 2–3 minute la foc mare, până tăițeii absorb sosul și capătă luciu.

Cum se servește Pad Thai

Servește imediat, cât e fierbinte, presărând deasupra:

arahide zdrobite,

ceapă verde proaspătă,

coriandru,

câteva picături de lime,

și, dacă vrei, fulgi de chili sau sos Sriracha.

În Thailanda, Pad Thai se servește adesea cu muguri de fasole mung (bean sprouts) cruzi și felii de lime, pentru prospețime.

Sfaturi utile

Nu înmuia prea mult tăițeii — se vor rupe în tigaie.

Wokul trebuie să fie foarte încins , iar gătitul – rapid (2–3 minute).

Tamarindul e secretul gustului autentic, dar dacă nu-l ai, lime + zahăr brun e o variantă bună.

Poți face Pad Thai vegetarian, doar cu tofu și legume (morcovi, ardei, dovlecel).

Pad Thai e genul de preparat care îți aduce Thailanda în farfurie — arome intense, gust echilibrat și o textură care combină tot ce e mai bun: moale, crocant, suculent.

Se face rapid, din câteva ingrediente, și e perfect pentru o cină exotică, dar ușor de pregătit acasă.

După ce-l încerci o dată, vei renunța la comanda de mâncare asiatică — pentru că Pad Thai-ul tău va fi mult mai bun