Panettone de casă, un strop de Italia pe masa ta de Crăciun

Cu aluatul său pufos, aroma de citrice și stafide și forma înaltă, spectaculoasă, panettone este mai mult decât un cozonac – este o tradiție.

Deși varianta autentică presupune un proces lung și maia naturală, există rețete adaptate pentru acasă, care oferă un rezultat aerat și aromat, perfect pentru masa de Crăciun.

Scurtă istorie a panettone-ului

Panettone provine din Milano, iar legenda spune că a apărut în secolul al XV-lea. Numele ar veni de la „pan de Toni”, o pâine dulce creată pentru un banchet nobil. Astăzi, panettone este nelipsit din casele italienilor de Crăciun, fiind dăruit, împărțit și savurat în familie.

Rețetă de panettone clasic de casă (cu drojdie)

Ingrediente:

500 g făină albă tip 000

150 g zahăr

200 ml lapte călduț

100 g unt moale

3 ouă + 2 gălbenușuri

10 g drojdie uscată (sau 25 g drojdie proaspătă)

coaja rasă de la 1 portocală și 1 lămâie

1 linguriță extract de vanilie

150 g stafide

80 g coajă confiată de portocală/lămâie

1/2 linguriță sare

Mod de preparare:

Dizolvă drojdia în laptele călduț cu o lingură de zahăr și las-o 10 minute. Amestecă ouăle, gălbenușurile și zahărul până devin cremoase. Adaugă untul, aromele și drojdia activată. Încorporează făina și sarea, frământând până obții un aluat elastic (10–15 minute). Adaugă stafidele și fructele confiate. Lasă aluatul la dospit 2–3 ore, până își dublează volumul. Pune-l într-o formă de panettone (sau una cilindrică, tapetată). Mai lasă la crescut 45–60 de minute. Coace la 170°C timp de 45–50 de minute. Dacă se rumenește prea repede, acoperă cu folie.

Lasă panettonele să se răcească complet înainte de tăiere.

Variante de panettone pe care le poți face acasă

Panettone cu ciocolată

Înlocuiește stafidele cu:

150 g fulgi de ciocolată neagră

opțional: coajă de portocală confiată

Ideal pentru copii și iubitorii de deserturi intense.

Panettone cu fistic

adaugă 100 g cremă de fistic în aluat

presară fistic mărunțit deasupra după coacere

Un desert elegant, inspirat din sudul Italiei.

Panettone simplu, fără fructe confiate

Perfect pentru cei care preferă gustul clasic de aluat dulce:

elimină stafidele și citricele

accentuează aroma de vanilie și unt

Panettone umplut cu cremă

După coacere și răcire:

taie panettonele pe orizontală

umple cu cremă de mascarpone, ciocolată sau vanilie

reasamblează și pudrează cu zahăr

Sfaturi pentru un panettone reușit

Frământă bine: aluatul trebuie să fie elastic și ușor lipicios.

Nu grăbi dospirea – puful vine din timp.

Ingredientele trebuie să fie la temperatura camerei.

Panettonele este chiar mai bun a doua zi.

Panettonele de casă este un desert spectaculos, care aduce aromă de Crăciun, tradiție italiană și bucuria gătitului în familie. Fie că alegi varianta clasică sau una reinterpretată, este o alternativă specială la cozonacul tradițional și un motiv în plus să petreci timp în bucătărie în preajma sărbătorilor.