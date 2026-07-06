Rețeta de tiramisu a Gabrielei Cristea. Cum să prepari acasă cel mai delicios desert italian

Fosta prezentatoare TV este în continuare activă în spațiul public, unde își desfășoară propriul podcast și împărtășește frecvent momente din viața personală, inclusiv din bucătărie.

De această dată, vedeta a pregătit tiramisu, desert pe care l-a realizat pas cu pas, oferind atât lista de ingrediente, cât și modul de preparare.

Rețetă de tiramisu

Ingrediente

Pentru prepararea tiramisului sunt necesare următoarele ingrediente:

4 ouă

pișcoturi

500 g mascarpone

100 g zahăr (plus două lingurițe pentru cafea)

esență de vanilie (opțional)

cafea

cacao

Mod de preparare

Prepararea începe cu realizarea cafelei, care se îndulcește cu două lingurițe de zahăr și se lasă la răcit.

Separat, ouăle se împart, albușurile fiind bătute până când capătă consistență fermă. Ulterior, se adaugă jumătate din cantitatea de zahăr, continuând mixarea până la obținerea unei spume dense.

Gălbenușurile se bat cu restul de zahăr până își măresc volumul și își schimbă culoarea, după care se încorporează crema de mascarpone, rece, și esența de vanilie, dacă este folosită.

La final, cele două compoziții sunt amestecate ușor, pentru a obține crema specifică desertului.

Asamblarea se realizează prin înmuierea pișcoturilor în cafea și așezarea acestora în straturi într-o tavă, alternând cu crema de mascarpone. Procesul se repetă până la obținerea numărului dorit de straturi, iar desertul se finalizează cu un strat de cacao presărat deasupra, potrivit spynews.ro.