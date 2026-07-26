Cenzura Kremlinului: Presa rusă a trunchiat mesajul lui Nicușor Dan despre drona doborâtă

TASS, agenția oficială de presă a Rusiei, a publicat știrea cu titlul „Al treilea UAV din ultimele zile a fost doborât deasupra României”.

Publicația a preluat doar începutul mesajului lui Nicușor Dan, referitor la ora și locul intervenției:

„O nouă dronă a fost doborâtă în această dimineață, la ora 10:13, de un avion F-16 al Forțelor Aeriene Române, deasupra apelor teritoriale ale României, în zona Sulina–Chilia”.

TASS a sărit apoi direct la precizarea președintelui că investigațiile privind dronele doborâte sâmbătă și duminică sunt în desfășurare. Agenția rusă a eliminat însă pasajele esențiale dintre cele două declarații și finalul mesajului, în care Rusia era indicată explicit.

TASS a eliminat pasajele despre Rusia și protestul diplomatic

În mesajul integral, Nicușor Dan anunțase că ancheta autorităților române a stabilit că drona doborâtă vineri era de tip Shahed, aparat utilizat de Federația Rusă în războiul împotriva Ucrainei.

Președintele mai precizase că România va formula un protest diplomatic față de Federația Rusă, după finalizarea cercetărilor privind celelalte două aparate.

„Este inadmisibil și intolerabil ca Federația Rusă să continue încălcarea spațiului aerian al României”, a transmis Nicușor Dan, subliniind că spațiul aerian românesc este și spațiu aerian al NATO și al Uniunii Europene. Niciuna dintre aceste declarații nu apare în știrea TASS.

Agenția rusă a păstrat, în schimb, nota standard potrivit căreia Facebook este interzis în Rusia, iar compania Meta este considerată „extremistă” de autoritățile de la Moscova.

Și RIA Novosti a eliminat acuzațiile

O relatare similară a fost publicată de RIA Novosti. Agenția rusă a citat doar fraza în care Nicușor Dan anunța doborârea dronei și a adăugat informații generale despre legea care permite Armatei Române să neutralizeze aparatele ce încalcă spațiul aerian și despre măsurile de monitorizare ale NATO.

RIA Novosti nu a menționat că prima dronă fusese identificată drept Shahed, că România pregătește un protest diplomatic sau că președintele a acuzat Rusia de încălcarea spațiului aerian românesc.

Ce se știe despre drona doborâtă duminică

Ministerul Apărării a confirmat că drona a intrat neautorizat în spațiul aerian național și a fost doborâtă la ora 10:13 de un avion F-16 al Forțelor Aeriene Române. Interceptarea s-a produs la aproximativ 12 kilometri nord-est de Sulina, în interiorul apelor teritoriale ale României.

A fost a treia dronă neutralizată în trei zile consecutive. Aparatul doborât vineri, după ce traversase România pe traseul Sulina–Brăila–Fetești–Buzău, a fost identificat de anchetatori drept o dronă Shahed. Resturile au fost găsite între localitățile Padina și Tovărășia.

Pentru dronele doborâte sâmbătă și duminică, autoritățile nu au comunicat deocamdată concluzii definitive privind modelul și originea aparatelor.

(sursa: Mediafax)