Rețetă tradițională: Cum să prepari ciorba ardelenească de varză cu smântână

Această ciorbă impresionază prin gustul echilibrat al verzei și legumelor rădăcinoase, îmbogățit discret de chimen și catifelat de smântână. Este un preparat care invită la savurare lentă, însoțit de pâine de casă, evocând amintiri din bucătăriile copilăriei.

Ciorbă de varză cu smântână

Ingrediente pentru 2 porții

1 varză albă mică

1 ceapă mare

1 morcov mare

1 rădăcină mică de pătrunjel

1 felie mică de țelină (opțional)

½ ardei gras

2 linguri ulei

1 linguriță boia dulce

½ linguriță chimen (măcinat sau întreg)

2 foi de dafin

2 linguri pastă de roșii sau 2 roșii decojite

Sare și piper după gust

2 litri apă sau supă clară de legume

Pentru dres:

200 ml smântână grasă

2 gălbenușuri

1 lingură făină (opțional)

Mărar verde tocat

Mod de preparare

Legumele se pregătesc prin tocarea fină a cepei și răzarea morcovului, pătrunjelului și țelinei. Ardeiul gras se taie cubulețe mici.

Într-o oală mare, uleiul se încălzește, apoi se adaugă ceapa și celelalte legume, călindu-le la foc mic timp de 5-6 minute până se înmoaie și capătă o aromă dulce. Se adaugă boiaua și chimenul, amestecând cu grijă, urmate de foile de dafin și pasta de roșii.

Se toarnă apa sau supa fierbinte și se lasă la fiert 10-15 minute. Varza, tocată grosier și frecată cu sare pentru înmuiere, se adaugă în oală și fierbe la foc potrivit aproximativ 30-35 de minute, până când devine fragedă.

Gustul se ajustează cu sare, piper și, opțional, oțet de mere sau zeamă de varză pentru o notă acrișoară.

Smântâna se amestecă bine cu gălbenușurile și făina, după care se adaugă treptat câteva linguri de ciorbă fierbinte, apoi compoziția se încorporează în oală, cu focul oprit, pentru o textură cremoasă și catifelată.

La final, se presară mărarul și se lasă ciorba să se odihnească 10 minute înainte de servire.

Cum se consumă

Ciorba ardelenească de varză cu smântână se servește fierbinte, cu o lingură de smântână și verdeață proaspătă deasupra. Este delicioasă alături de pâine coaptă pe vatră sau mămăligă simplă, potrivit hellotaste.ro.