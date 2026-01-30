Rețete cu matcha: băuturi și deserturi care au cucerit România, la tine acasă

Pudra verde intens, obținută din frunze de ceai verde măcinate fin, a devenit noul trend viral în România, apreciată atât pentru gustul său unic, cât și pentru beneficiile asupra energiei și stării de bine.

Dacă ai văzut peste tot latte-uri verzi, deserturi „instagramabile” și rețete cu aer japonez, nu e o coincidență. Matcha e aici să rămână. Iar mai jos găsești cele mai gustoase rețete de băuturi și deserturi cu matcha, ușor de făcut acasă.

Băuturi cu matcha – energizante, cremoase și super trendy

1. Matcha Latte Clasic

Ingrediente:

1 linguriță matcha

200 ml lapte (clasic sau vegetal)

1 linguriță miere sau sirop de arțar

50 ml apă fierbinte (nu clocotită)

Mod de preparare:

Dizolvă matcha în apa fierbinte folosind un tel mic sau un spumator. Încălzește laptele, adaugă îndulcitorul și combină. Simplu, elegant, viral.

2. Iced Matcha Latte (preferatul verii)

Ingrediente:

1 linguriță matcha

100 ml apă

gheață

150 ml lapte rece

Perfect pentru diminețile când cafeaua nu mai convinge.

3. Matcha cu lapte de cocos

Cremos, exotic și extrem de popular online. Laptele de cocos scoate în evidență aroma ușor dulce-amăruie a matcha-ului.

4. Matcha Lemonade

Un hit neașteptat:

matcha + apă + suc proaspăt de lămâie + puțină miere

Rezultatul? O băutură fresh, energizantă și diferită de orice ai încercat.

Deserturi cu matcha – delicioase și fotogenice

5. Cheesecake cu matcha (fără coacere)

Ingrediente de bază:

biscuiți digestivi

cremă de brânză

frișcă lichidă

1–2 lingurițe matcha

zahăr pudră

Un desert fin, răcoritor și extrem de „share-uit”.

6. Tiramisu cu matcha

Înlocuiește cafeaua cu matcha dizolvată și cacaoa cu pudră verde. Gustul e surprinzător de delicat și modern.

7. Brownies cu matcha și ciocolată albă

Combinația dintre matcha și ciocolata albă este una dintre cele mai iubite de food creatorii români.

8. Înghețată de casă cu matcha

Se face rapid, fără aparat:

frișcă bătută

lapte condensat

matcha

Rezultatul? O înghețată virală, perfectă pentru Instagram.

De ce e matcha atât de popular acum?

oferă energie fără „crash” ca la cafea

arată spectaculos în poze

este asociată cu un stil de viață modern și echilibrat

se potrivește perfect cu deserturi light și băuturi fancy

Matcha nu este doar un trend trecător, ci un nou ritual de lifestyle. Fie că o bei dimineața sau o transformi într-un desert wow pentru invitați, matcha aduce culoare, gust și un aer cool în bucătăria ta.