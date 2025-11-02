Rețete de toamnă. Cum prepari plăcintă cu varză călită și aluat fraged

Aluatul fraged, auriu și sfărâmicios completează perfect umplutura moale, cu note ușor caramelizate și un gust dulce-sărat.

Rețetă de plăcintă cu varză călită

Ingrediente

Aluat

Ingredientele pentru aluat includ făină albă, unt rece sau o combinație de unt și smântână, ou și apă rece pentru o textură fină, plus sare și ou pentru uns.

Umplutură

Pentru umplutură se folosesc varză albă tocată, ceapă, ulei sau untură, zahăr, sare, piper, cimbru uscat și opțional boia dulce sau afumată.

Mod de preparare

Începe prin călirea cepei și varzei cu condimente, urmată de răcirea umpluturii.

Aluatul se frământă rapid până capătă o textură nisipoasă, se învelește și se lasă la rece.

Se întinde în două foi, se pune umplutura între ele, apoi se coace la 180°C până capătă o culoare aurie, cu margini crocante.

Cum se servește

Plăcinta se servește caldă, cu smântână deasupra, sau rece, acompaniată de lapte bătut sau ceai neîndulcit.

Pentru un plus de savoare, se poate adăuga mărar în umplutură sau bucăți de afumătură pentru o variantă non-vegetariană, potrivit catine.ro.

Este o rețetă simplă, dar cu farmec autentic, ideală pentru mesele de toamnă sau pentru a evoca gusturile tradiționale românești.​