Rețete tradiționale de sărbători: Cum să prepari sarmale moldovenești

Aceste ascund secrete moștenite din gnerație în generație și aduc echilibru perfect între carnea grasă ș legume.

Rețetă de sarmale moldovenești

Ingrediente

1 kg carne tocată (porc și vită)

4 cepe

2 linguri ulei

100 g orez

2 verze acre medii

150 g kaizer afumat

150 ml suc de roșii

2 linguri bulion

1 legătură mărar

1 legătură cimbru uscat

Piper negru, piper boabe, sare

Mod de preparare

Trebuie să pui foile de varză murată la desărat în apă rece, se taie cotoarele și se toacă restul mărunt.

Călește cepele tocate în ulei până devin translucide, adaugă bulionul (3 minute), apoi carnea, orezul, verdețurile, sarea și piperul.

Răcește compoziția. Rulează lingurițe mici de umplutură în foi.

Așează-le într-o oală cu fund gros: un strat varză tocată cu kaizer și piper, apoi sarmale în spirală, alternând cu afumătură. Acoperă cu suc de roșii și apă.

Se fierb 3-4 ore cu capacul întredeschis.

Trucuri pentru sarmale delicioase

Fierbe sarmalele în oală de lut și bagă-le la cuptor o oră pentru crustă perfectă.

Adaugă 1-2 linguri mălai pentru legare și absorbție de grăsime; opțional, morcov și țelină răzuită.

Pune slănină, coaste, cârnați sau rasol între straturi; rupe cimbrul în crenguțe mici pentru aromă intensă.

Dacă este carnea prea grasă, un ou leagă compoziția – nu mai mult, ca să nu iasă tari.

Servește cu mămăligă, smântână, ardei iute și țuică sau vin roșu, potrivit hellotaste.ro.